Як знизити артеріальний тиск за допомогою сну

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Як знизити артеріальний тиск за допомогою сну
Як знизити артеріальний тиск за допомогою сну / cio.co.ke

Американські дослідники з університету Арізони з'ясували, що поганий сон сприяє підвищенню тиску, і навпаки.

Вчені провели експеримент за участю 300 осіб, йдеться на сайті закладу.

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Середній вік учасників склав 45 років. Найстаршим серед добровольців було 70 років.

Всім учасникам експерименту видали спеціальні пристрої, які заміряли їх артеріальний тиск кожні 45 хвилин.

На ніч добровольці надягали браслети, які оцінюють ефективність різних фаз сну. У тих, хто спав погано, на ранок фіксувалося підвищений систолічний тиск.

В результаті вчені змогли встановити, що сон, який відповідає певним критеріям, допомагав знижувати людям підвищений систолічний тиск. За словами фахівців, позитивний ефект може давати нічний сон тривалістю від семи до дев'яти годин і з засипанням не пізніше 23 години.

via GIPHY

Експерти підкреслюють при цьому, що відпочивати слід в повній темряві: всі гаджети і джерела світла повинні бути вимкнені, а штори – щільно закритими.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання
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