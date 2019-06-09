Як знизити ризик хвороб серця на 79%: сім факторів

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Як знизити ризик хвороб серця на 79%
Як знизити ризик хвороб серця на 79% / prozeny.cz

Американські кардіологи визначили сім визначальних чинників здорової серцево-судинної системи. Їх контроль дозволяє знизити ризик хвороб серця на 79%.

Фахівці Американської кардіологічної асоціації провели дослідження за участю понад 74 тисяч людей, пише JAMA Network.

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Під час якого експерти сформулювали сім чинників, які забезпечують найбільш ефективну профілактику серцево-судинних захворювань. Ці правила були визначені після аналізу даних кількох масштабних робіт.

Дослідники вивчили вплив усіх семи факторів, щоб з'ясувати, які з них найбільш важливі для підтримання здорової активності серцево-судинної системи. Однак, за їхніми словами, виділити якийсь окремий показник, який би був особливо впливовим у профілактиці хвороб серця, не змогли.

Фахівці радять контролювати всі сім факторів, щоб забезпечити максимальне зниження ризику хвороб серця та судинної системи – на 79%

Сім факторів, які суттєво знизять ризик хвороб серця:

  • відмова від куріння,
  • підтримання здорової ваги,
  • збалансоване харчування,
  • фізична активність,
  • нормальний кров'яний тиск,
  • здоровий рівень холестерину,
  • невисокий рівень цукру в крові.

Сім факторів, які максимально знизять ризик хвороб серця
Сім факторів, які максимально знизять ризик хвороб серця

Кардіологи зазначили, що в США тільки 2% людей контролюють у житті все сім перерахованих факторів.

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Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Довголіття Серцево-судинні захворювання Новини Здоров'я
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