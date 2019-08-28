Як знизити ризик раку простати на 20% з допомогою прийому їжі

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Як знизити ризик раку простати на 20% з допомогою прийому їжі
Як знизити ризик раку простати на 20% з допомогою прийому їжі / unsplash.com

Прийоми їжі відіграють важливу роль у профілактиці хвороб. Численні дослідження доводять, що завдяки харчуванню можна знизити ризик розвитку раку.

Зарубіжні вчені вивчили і проаналізували показники здоров'я людей, що здійснювали прийом їжі до 21:00 і пізніше, зазначає Express.

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У дослідженні взяли проаналізувати понад 600 захворювань на рак передміхурової залози і 1205 випадків злоякісної пухлини залозистої тканини молочної залози.

Експерти звернули увагу на показники випадково відібраних жінок і чоловіків. Учасники відповідали на питання про харчування, хронотипи, звички сну. Це дало можливість виявити зв'язок між ймовірністю розвитку раку і часом прийому їжі.

У групі, де учасники їли до 21:00, зафіксували зменшення ризику виникнення злоякісної пухлини, що розвивається з клітин передміхурової залози.

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Харчування до зазначеного періоду часу дозволило на 20% знизити появу раку простати.

Аналогічні висновки зробили вчені і після спостереження за учасниками, що харчувалися за дві години до сну.

Висновок вчених: щоб знизити появу раку простати, необхідно вечеряти не пізніше, ніж 21:00.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування дослідження Онкозахворювання
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