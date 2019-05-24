Як знизити ризик розвитку раку у 16 разів: відповідь вчених

Чим довше чоловік носить вуса і бороду, і чим густішими вони є, — тим надійніше вони захищають його від розвитку папілярного (плоскоклітинного) раку шкіри.

Наукові фахівці з Університету Канзасу (США) проаналізували 200 чоловіків з поставленим діагнозом цього раку шкіри, пише MedicalXpress.

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Вони вважають, що вуса захищають сильну стать від шкірного захворювання актинічного кератозу, який значно підвищує ризик виникнення такого виду раку, як плоскоклітинна карцинома.

Актинічний кератоз – що це? Це поверхневе пошкодження шкіри доброякісного характеру при розвитку якої на відкритих ділянках шкіри з’являються овальні плями жовтого кольору, що лущаться. Розвивається дана патологія повільно, але неухильно прогресує. Головним провокуючим фактором формування утворень вважаються прямі сонячні промені. Зустрічається воно в осіб старше п’ятдесяти років.

На незахищених від сонця ділянках чоловіка цей тип раку поширюється особливо часто, при цьому шкіра губ, яка є найтоншою, найбільш вразлива до дії ультрафіолету.

Вуса та борода знижує ризик розвитку актинічного кератозу, який може спровокувати виникнення онкологічного захворювання у 16 разів.

Позитивний вплив виникає лише тоді, коли у чоловіків є вуса не менше дев'яти міліметрів.

Висновок вчених: чим довше чоловік носить вуса, тим надійніше він захищений від розвитку кератозу і його наслідків.

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