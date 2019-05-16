Як знизити ризик смерті від раку молочної залози

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Як знизити ризик смерті від раку молочної залози
Як знизити ризик смерті від раку молочної залози / genengnews.com

Вчені з Інституту раку Дана-Фабер в Бостоні провели дослідження та встановили, що додаткова порція фруктів і овочів в день та зменшене вживання м’яса може знизити смертність від раку молочної залози.

Результати дослідження, яке тривало 20 років, представлені на щорічних зборах Американського товариства клінічної онкології, пише The Washington Post.

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В експерименті взяли участь 49 тисяч жінок.

Вчені зазначають, що смертність в результаті раку молочної залози серед жінок старше 50 років можна знизити на 21%.

В середньому ті, хто дотримувався встановленої дієти, скоротили жир з 32% своєї добової калорійності до 25%. Також у раціон вони додали щоденну порцію фруктів, овочів і цільного зерна. Цих принципів харчування вони дотримувалися протягом восьми років.

via GIPHY

За весь період дослідження виявили понад 3 тисяч випадків раку молочної залози. І ті жінки, які вживали додаткову порцію овочів та зменшили кількість м’яса, мали на 21% менше шансів померти від раку.

 
Рак молочної залози – фактори ризику
  • у вашій родині у когось був рак грудної залози (ризик збільшується у 2-3 рази);
  • у вас рано почалось статеве дозрівання (менархе);
  • у вас пізно розпочалась менопауза;
  • ви пізно народили першу дитину і/або не годували її грудьми (грудне вигодовування має захисний ефект);
  • ви користуєтесь протизаплідними пігулками (вживаєте пероральні контрацептиви);
  • ви проходили курс замісної гормональної терапії (ЗГТ);
  • зловживаєте алкоголем;
  • маєте надмірну вагу/страждаєте ожирінням;
  • фізично неактивні.

Також дослідники радять жінкам намагатися підтримувати здорову вагу, займатися спортом не менше 30 хвилин в день і скоротити вживання алкоголю.

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Онкозахворювання Жіноче здоров’я
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