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Як знизити тривожність: поради психотерапевта

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Лікування підвищеної тривожності / pexels.com

Окрім медикаментозного та психотерапевтичного лікування, для лікування розладів тривожного спектра важливо поміняти спосіб життя.

Рекомендації Білла Гарчера доводять, що модифікація звичок, переформатування думок та поглядів мають велике значення, розповідає неврологиня психотерапевтка Людмила Підкуймуха.

До теми: Які щоденні звички шкідливо впливають на психічне здоров'я

Як допомогти собі подолати тривожність?

  • Відпочивайте. Найпоширеніша проблема сучасних людей полягає в тому, що вони намагаються зробити занадто багато справ за вкрай короткий термін. Необхідно навчитись оцінювати свої можливості більш реалістично, щоб мати достатньо часу на відпочинок. Тому не варто забувати, для чого існують вихідні.
  • Обмежуйте себе в їжі. ️Під час тривожних станів необхідно обмежити споживання кофеїну та нікотину.⠀

  • Не нехтуйте масажем. Глибокий масаж або навіть просто розтирання тіла в області плечей та шиї сприяє заспокоєнню та релаксації.
  • Робіть фізичні вправи️. Бігайте, катайтесь на велосипеді, займайтесь важкою атлетикою. Виконуйте вправи як мінімум 30 хвилин тричі на тиждень і ви одразу відчуєте прилив енергії та загальне покращення. Напруга від стресу поступово спадатиме, адже ви відчуватимете себе впевненіше. 
  • Висловлюйте свої почуття та емоції тій людині, якій довіряєте. Це один з найважливіших методів впорядкування думок та почуттів.
  • Найголовніше – поміняйте свої життєві пріоритети. Позбудьтесь недисциплінованості та спонтанності в діях. Стан тривоги часто настає від метушні в думках та діях. Тому іноді просто потрібно зробити крок назад і переосмислити пріоритети. Можна скласти список невідкладних справ, слідуючи від найбільш до найменш важливих. Концентруйтесь на кожній задачі окремо і не намагайтесь робити кілька справ одночасно.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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