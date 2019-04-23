Як зробити безкоштовне щеплення в приватній клініці

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Безкоштовне щеплення в приватній клініці
Безкоштовне щеплення в приватній клініці / pixabay.com

У приватних клініках, лікарів-ФОП і пологових будинках робитимуть щеплення безкоштовно.

Вакцини за національним Календарем щеплень, закуплені за кошти держбюджету, надійдуть приватним медзакладам та лікарям-ФОП вже на початку літа, повідомили у МОЗ. 

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Вакцину від держави отримають тільки ті клініки та фахівці, які уклали договір з Національною службою здоров’я України. Чи уклав заклад договір можна дізнатися на цьому сайті.

Також, перші необхідні новонародженим препарати (БЦЖ та для профілактики гепатиту В) від держави надійдуть і до приватних пологових будинків.

Вакцинація
Влітку буде можливо зробити щеплення в приватній кліниці

Це означає, що розподіл закуплених державою вакцин буде відбуватися за принципом "за дитиною", а не "за закладом", як це було досі.

Щоби безоплатно вакцинуватися за Календарем щеплень у приватній клініці чи у лікаря-ФОП, дитина або дорослий мають підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Що стосується вакцинування у приватних пологових, декларація з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами там не потрібна.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Вакцина Міністерство охорони здоров’я
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