Як зробити безкоштовне щеплення в приватній клініці
У приватних клініках, лікарів-ФОП і пологових будинках робитимуть щеплення безкоштовно.
Вакцини за національним Календарем щеплень, закуплені за кошти держбюджету, надійдуть приватним медзакладам та лікарям-ФОП вже на початку літа, повідомили у МОЗ.
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Вакцину від держави отримають тільки ті клініки та фахівці, які уклали договір з Національною службою здоров’я України. Чи уклав заклад договір можна дізнатися на цьому сайті.
Також, перші необхідні новонародженим препарати (БЦЖ та для профілактики гепатиту В) від держави надійдуть і до приватних пологових будинків.
Влітку буде можливо зробити щеплення в приватній кліниці
Це означає, що розподіл закуплених державою вакцин буде відбуватися за принципом "за дитиною", а не "за закладом", як це було досі.
Щоби безоплатно вакцинуватися за Календарем щеплень у приватній клініці чи у лікаря-ФОП, дитина або дорослий мають підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.
Що стосується вакцинування у приватних пологових, декларація з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами там не потрібна.
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