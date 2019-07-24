Як зробити несмішні жарти смішними

Навіть несмішні анекдоти викликають сміх, в тому випадку якщо вони розповідаються на велику аудиторію. Коли інші люди сміються, ми теж починаємо посміхатися.

Вчені з Університетського коледжу Лондона з'ясували, що навіть "татові жарти" (dad jokes) стають більш смішними, коли звучить закадровий сміх. Про їх дослідженні пише Current Biology.

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Щоб з'ясувати, чи розсмішить закадровий сміх хоч кого-небудь, дослідники просили добровольців послухати запис, на якій комік зачитував 40 "батькових жартів". Це, як правило, короткі й несмішні каламбури.

Наприклад, дитина говорить батькові: "Я голодний", на що той відповідає: "Привіт, голодний. Я – тато". Або: "як Майкл Джексон назвав магазин джинсів? – Біллі Джинс" (повний список жартів є у відкритому доступі).

У дослідженні взяли участь 74 добровольці. Частину жартів програвали з закадровим сміхом (постановчим або природним), частину – без.

Потім учасників просили оцінити, наскільки смішними були каламбури, за шкалою від одиниці до сімки. Найбільш смішними жартами учасникам здалися з записаним на диктофон природним сміхом.

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