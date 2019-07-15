Як зробити сексуальне життя яскравішим

Часто, коли люди в парі звикають один до одного – вони заспокоюються. Вже знайдені заповітні точки та зручні пози. І, здавалося б, все добре.

А потім "добре" перетворюється в "недостатньо добре". Далі в "якось нудно" і "знову одне і те ж", розповіла сексолог Марина Абрамова.

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Що ж можна з цим зробити?

1. Проявляти ініціативу. Спочатку він, потім ви. Не чекайте, коли партнер покаже вам свої бажання – запалюйте його своїми ідеями!

2. Експериментувати. Починайте з маленьких кроків. Відзначайте те, що вам сподобалося, щоб потім повторити це коли-небудь ще.

3. Лягайте спати голими. Хай не щоночі, але іноді. Це пробуджує чуттєвість і збуджує.

4. Лягайте спати разом. Вона лягає в 10, а він – о 2 ночі, або навпаки. Але ж цей час – відмінна можливість в розслабленому стані поніжитися і показати свою любов партнеру.

5. Розкажіть, що вам подобається. Поділіться з партнером, які його ласки або слова вас заводять. Це підігріває бажання, і надає партнеру впевненість у своїй сексуальності.

6. Пофантазуйте. Щось можна втілити в життя, а щось зіграти, отримавши при цьому не менше задоволення.

7. Подивіться еротичні фільми разом. Можливо, ви знайдете те, що вам сподобається.

8. Не робіть з сексу обов'язок. Можна просто попестити один одного, потертися, поніжитися, отримуючи насолоду від цього.

І не забувайте, що антонім рутини – це різноманітність.

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