Як зробити стосунки щасливішими: проста порада

668 Читать новость на русском
Обійми роблять людей щасливішими
Обійми роблять людей щасливішими / Фото з відкритих джерел

Не секрет, що кожна пара мріє бути щасливою у стосунках. Рецепт успішних відносин у кожного свій, проте є загальні поради та правила, які допоможуть у цьому. Виявляється, що пари, які сплять в міцних обіймах один одного, набагато щасливіші в стосунках ніж ті, хто цього не робить.

Психологи університету Хартфортшіра в Британії провели дослідження, під час якого опитали понад 1000 пар, пише Cosmo. Вчені запитували в якій позі партнери сплять і наскільки вони задоволені відносинами один з одним.

Читайте також: День щастя: 10 простих речей, які щоденно приносять радість

86% закоханих, які сплять на відстані менше 5 сантиметрів один від одного, вважають свої відносини абсолютно щасливими і гармонійними. Водночас, відсоток партнерів, що сплять на відстані більше 50 сантиметрів і задоволені відносинами значно менший, – тільки 66% випадків.

Різниця в наявності дотиків. 94% пар, які вночі тілесно контактують один з одним, задоволені своїми відносинами, в той час, як ті, хто не торкається до партнера під час сну, задоволені тільки в 68% випадків,
– зауважив співавтор дослідження Річард Уайзмен.

Також дослідники з'ясували, що партнери, які лягають в ліжко без одягу, зберігають пристрасть і любов на високому рівні навіть після 5 і більше років відносин.

via GIPHY

Тому, аби зробити відночини щасливішими психологи радять частіше обіймати партнерів під час сну та у житті загалом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У жахливій ДТП в Одесі загинули діти відомих місцевих бізнесменів: фото
24 березня
17450
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 2953
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3336
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
21 березня 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 1421
Популярні дієти, які вбивають наш організм
21 березня 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 1098
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 102858
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук