Як зробити стосунки щасливішими: проста порада

Не секрет, що кожна пара мріє бути щасливою у стосунках. Рецепт успішних відносин у кожного свій, проте є загальні поради та правила, які допоможуть у цьому. Виявляється, що пари, які сплять в міцних обіймах один одного, набагато щасливіші в стосунках ніж ті, хто цього не робить.

Психологи університету Хартфортшіра в Британії провели дослідження, під час якого опитали понад 1000 пар, пише Cosmo. Вчені запитували в якій позі партнери сплять і наскільки вони задоволені відносинами один з одним.

Читайте також: День щастя: 10 простих речей, які щоденно приносять радість

86% закоханих, які сплять на відстані менше 5 сантиметрів один від одного, вважають свої відносини абсолютно щасливими і гармонійними. Водночас, відсоток партнерів, що сплять на відстані більше 50 сантиметрів і задоволені відносинами значно менший, – тільки 66% випадків.

Різниця в наявності дотиків. 94% пар, які вночі тілесно контактують один з одним, задоволені своїми відносинами, в той час, як ті, хто не торкається до партнера під час сну, задоволені тільки в 68% випадків,

– зауважив співавтор дослідження Річард Уайзмен.

Також дослідники з'ясували, що партнери, які лягають в ліжко без одягу, зберігають пристрасть і любов на високому рівні навіть після 5 і більше років відносин.

Тому, аби зробити відночини щасливішими психологи радять частіше обіймати партнерів під час сну та у житті загалом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.