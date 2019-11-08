Як зрозуміти, чи дійсно вам треба приймати призначений антибіотик

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Стійкість до антибіотиків
Стійкість до антибіотиків / alelmas.com.tr

Будь-які антибіотики слід приймати лише за призначенням лікаря. Правило, яким повинні користуватися усі – і лікарі, і пацієнти полягає в тому, що використовувати антибіотики варто в тих випадках, коли без них неможливо обійтися.

Анестезіолог Євген Дьомін розповів Anywell, що приймати антибіотик чи ні – залежить від діагнозу, зокрема, бактеріальну пневмонію слід лікувати антибіотиками з першого дня.

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Відомо, що перед вірусами антибіотики безсилі. Відтак, при грипі, ГРВІ, гострих кишкових інфекціях їх застосування безглуздо і небезпечно.

Якщо, допустимо у вас бронхіт, то хоч вважають, що бактеріальний бронхіт теж необхідно лікувати антибіотиками, все ж багато науковців сходяться на тому, що антибіотики дуже слабко змінюють перебіг хвороби.

Те саме стосується бактеріального середнього отиту.

Це не лише українська практика, а загальносвітова.

Антибіотики не всесильні, часто їхня функціональність дуже обмежена.

Однак, що стосується практики, то лікування бактеріальних інфекцій без застосування антибіотиків можливе лише за умови цілковитої довіри між лікарем та пацієнтом. Адже у випадку ускладнень чи погіршення стану хворого, лікаря однозначно запитають, чому не було призначено антибіотику, як потрібно за протоколом для лікування бактеріальних інфекцій.

Тому, звісно, більшість лікарів страхують себе та призначають антибіотики.

Часто пацієнти звертаються за допомогою тоді, коли їм уже геть погано й очікують сильних препаратів. У таких ситуаціях лікарям складно пояснити пацієнту, що антибіотик ще не потрібен, зазначає анестезіолог Євген Дьомін.

Побутує думка, що забарвлене мокротиння при інфекції верхніх дихальних шляхів є ознакою бактеріальної інфекції. Однак, підтверджень цьому немає. Тому лікарі не призначають антибіотик, та пацієнти часто не погоджуються на таке лікування та вимагають антибіотик.

Резистентність до антибіотиків

Тут доречно розповісти про стійкість до антибіотиків і чому таки наполягати на їх призначенні не слід.

 
Резистентність до антибіотиків – що це?
Процес, при якому у бактерій з часом розвивається стійкість до антибіотиків.
Якщо людина заражається такими бактеріями, що є стійкими до антибіотиків, лікувати її препаратами стає важче.
 

Лише за 20 останніх років бактерії стали стійкішими до антибіотиків вдвічі.

Так, якщо призначити людині антибіотик, допустимо амоксцилін, можливо, вона одужає швидше. Проте її нащадкам за 5-10 років він уже не допоможе.

Аби зберегти клас препаратів, лікарі намагаються лікувати пацієнтів із низьким ризиком ускладнень без антибіотиків.

Щоб запобігти розвитку антибіотикорезистентності, ВООЗ рекомендує:

– приймати антибіотики лише за призначенням кваліфікованого медичного працівника;

– ніколи не вимагати антибіотиків, якщо медичний працівник каже, що для їх використання нема потреби;

– завжди дотримуватися рекомендацій медичного працівника щодо застосування антибіотиків;

– не давати свої антибіотики іншим людям і не використовувати залишки препаратів;

– запобігати інфікуванню: безпечно харчуватися, регулярно мити руки, дотримуватися гігієни під час приготування їжі, уникати близького контакту з хворими, практикувати безпечний секс і вчасно робити щеплення.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Медицина
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