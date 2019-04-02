Як зрозуміти чи потрібний вам антибіотик

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Коли варто приймати антибіотики
Коли варто приймати антибіотики / pixabay.com

Коли дитині або дорослому потрібен антибіотик, за яким принципом він призначається? Отже, давайте розберемо найпоширеніші помилки з цього приводу.

Уявіть, що є три людини, одного віку, з однаковою вагою, всі вони з тривалою лихоманкою, млявістю, слабкістю, в аналізі крові бактеріальні зміни. Їм всім буде призначений однаковий антибіотик? Правільна відповідь – ні, розповіла оториноларинголог Марія Євдокімова.

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Ми лікуємо захворювання, а не аналіз. Тому важливо знати джерело інфекції. Є поширена помилка, що є "антибіотик широкого спектру дії", і його можна призначити при будь-бактеріальної інфекції. Ні! Поняття "широкого спектру" означає, що антибіотик діє не на один мікроорганізм, а на кілька. Тому при виборі антибіотика ми повинні знати, яке саме захворювання ми лікуємо.

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Пацієнти часто приходять на прийом з мазком із зіву і носа на чутливість до антибіотиків, вважаючи, що цей чарівний аналіз показує, до яких антибіотиків сприйнятливий організм їхньої дитини. Ні! Цей мазок показує тільки те, до яких антибіотиків в даний конкретний момент (невеликий період часу, можливо, кілька днів) чутливі конкретні бактерії. Цей мазок взагалі не означає, що інфекція викликана цими бактеріями. На жаль, цей аналіз несе мало інформації.

При виборі антибіотика потрібно враховути наступне:

  1. Діагноз (для того, щоб вибрати потрібний препарат, і для того, щоб вибрати правильну дозу). Один і той же антибіотик буде призначений в різних дозах. Чим вище доза, тим більше може бути неприємних ефектів, тому ми не можемо просто призначати максимальну дозу.
  2. Алергічна реакція. Справжня алергія на антибіотики буває рідко, але якщо вона є, потрібно врахувати це.
  3. Вік. 
  4. Збудник інфекції.
  5. Історія прийому антибіотиків. 
  6. Важкість стану.

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Теги: Новини Здоров'я Здорове життя Ліки Здоров'я Медицина Лікування
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