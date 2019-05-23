Як зрозуміти, чи ваш сексуальний партнер егоїст

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Як зрозуміти, чи ваш сексуальний партнер егоїст
Як зрозуміти, чи ваш сексуальний партнер егоїст / cosmopolitan.com

Сексуальний егоїст — це людина, дії якої під час статевого акту спрямовані тільки на отримання свого власного задоволення, ігноруючи відчуття партнера.

Такий секс стає примітивним. Сексолог Катерина Федорова зазначає, що при цьому отримати задоволення обом партнерам дуже складно.

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Які бувають ознаки сексуального егоїзму

1. Відсутність прелюдії

Партнера не хвилює ступінь вашого збудження, ваш настрій і ваші бажання. Йому важливо лише те, що він відчуває і як йому комфортно.

2. Критика

Він постійно критикує вашу зовнішність, ваша поведінка в ліжку, ваші уподобання.

3. Швидкість

Тут ні про ніжність, ні про чуттєвість мови не йде. Чоловік швидкий настільки, що жінка навіть отямитися не встигає. Якщо він не вважає це проблемою, то від такого партнера потрібно триматися якомога далі.

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4. Твій оргазм – твої проблеми

Багато егоїсти ніжні і чуттєві тільки до піка насолоди, але піку свого Про те, що ви не проти теж випробувати оргазм, йому думати не обов'язково. Це ваші проблеми.

5. Ти – мені, а я – нікому

Він упевнений, що масаж, оральні ласки ви просто зобов'язані робити. Натомість він відмовляється робити це для вас, або ж взагалі вважає це принизливим. Натомість він ще й обурюється, адже ж ви маєте доступ до його прекрасного тіла.

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Теги: Секс Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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