Як зрозуміти, коли не виходити на роботу чи навчання

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Коли лишатись вдома, якщо погано себе почуваєте / Unsplash

Вирішуючи, чи варто залишатися вдома, врахуйте свої симптоми. Якщо у вас лоскоче в горлі й просто закладений ніс, ви можете вийти на роботу. Симптоми алергії також не заразні.

Кожного разу, коли ви чхаєте або кашляєте, ви випускаєте в повітря краплі, насичені мікробами, які можуть заразити людину на відстані 1 метр, повідомляє Healthline.

До теми: Чому не можна переносити застуду на ногах

Окрім того, деякі мікроби можуть виживати на поверхнях дверних ручок, столу чи телефону до 24 годин.

Якщо ви кашляєте, чхаєте або відчуваєте слабкість – залишайтеся вдома. Також уникайте офісу, якщо у вас є блювота чи діарея.

Хвороба Коли людина може заразити інфекцією Коли людина перестає бути заразною
Грип За добу до появи симптомів Через 5-7 днів після перших симптомів
Застуда (ГРВІ) За 1-2 дні до появи симптомів Через 2 тижні після впливу вірусу
Гастроентерит (шлунковий грип) Одразу після початку симптомів До 2 тижнів після одужання

Відпочиньте, пийте багато рідини та чекайте, поки ваші симптоми вщухнуть.

Скільки часу людина заразна
Не переносьте застуду "на ногах" та залишайтесь вдома – ви убезпечите і себе, і ваших колег

Як не заразити співробітників

Якщо вам здається, що хвороба минула, ви все ще можете переносити інфекцію. Щоб захистити людей навколо вас, дотримуйтесь деяких правил:

  1. Часто мийте руки теплою водою з милом;
  2. Попередьте інших, що ви захворіли, аби вони мали це на увазі й бажано також мили руки;
  3. Чхайте або кашляйте в лікті, а не в руки;
  4. Розгляньте можливість носити захисну маску;

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Профілактика захворювань
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