Як зрозуміти, коли не виходити на роботу чи навчання
Вирішуючи, чи варто залишатися вдома, врахуйте свої симптоми. Якщо у вас лоскоче в горлі й просто закладений ніс, ви можете вийти на роботу. Симптоми алергії також не заразні.
Кожного разу, коли ви чхаєте або кашляєте, ви випускаєте в повітря краплі, насичені мікробами, які можуть заразити людину на відстані 1 метр, повідомляє Healthline.
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Окрім того, деякі мікроби можуть виживати на поверхнях дверних ручок, столу чи телефону до 24 годин.
Якщо ви кашляєте, чхаєте або відчуваєте слабкість – залишайтеся вдома. Також уникайте офісу, якщо у вас є блювота чи діарея.
|Хвороба
|Коли людина може заразити інфекцією
|Коли людина перестає бути заразною
|Грип
|За добу до появи симптомів
|Через 5-7 днів після перших симптомів
|Застуда (ГРВІ)
|За 1-2 дні до появи симптомів
|Через 2 тижні після впливу вірусу
|Гастроентерит (шлунковий грип)
|Одразу після початку симптомів
|До 2 тижнів після одужання
Відпочиньте, пийте багато рідини та чекайте, поки ваші симптоми вщухнуть.
Не переносьте застуду "на ногах" та залишайтесь вдома – ви убезпечите і себе, і ваших колег
Як не заразити співробітників
Якщо вам здається, що хвороба минула, ви все ще можете переносити інфекцію. Щоб захистити людей навколо вас, дотримуйтесь деяких правил:
- Часто мийте руки теплою водою з милом;
- Попередьте інших, що ви захворіли, аби вони мали це на увазі й бажано також мили руки;
- Чхайте або кашляйте в лікті, а не в руки;
- Розгляньте можливість носити захисну маску;
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