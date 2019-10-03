Як зрозуміти, що у вас погано згортається кров

Найголовніше при обстеженні і підозрі на підвищену кровоточивість – правильно зібраний анамнез (історія захворювань пацієнта та близьких родичів).

При розгляді симптомів підвищеної кровоточивості, спадкові та набуті стани мають виражені відмінності, тому необхідно мати докладну інформацію не тільки про вас, але і про батьків, братів і сестер та інших родичів, розповіла гематолог Дрохина Яна.

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Правильно зібраний анамнез, становить більшу частину успіху в постановці діагнозу і запобігає здачі величезної кількості непотрібних аналізів.

Як запідозрити геморагічний синдром (підвищена кровоточивість)?

• спонтанні внутрішньом'язові і / або внутрішньосуглобові крововиливи;

• часті рясні і / або тривалі носові кровотечі;

• тривалі і / або відстрочені кровотечі після видалення зубів;

• виражені маткові кровотечі у жінок;

• післяопераційні / післяпологові кровотечі.



Для підтвердження поганого згортання крові – потрібно здати аналізи

Як діагностувати?

• кількість тромбоцитів;

• АЧТЧ, ПТЧ, фібриноген;

• тривалість кровотечі.

Якщо підвищеної кровоточивості у вас немає, але є зміни в аналізах в сторону "рідкої" крові – необхідно повторити лабораторні дослідження через деякий час з правильною підготовкою.

Питання для самоперевірки

1. Чи траплялися у вас коли-небудь мимовільні носові кровотечі, що тривали близько 10 хвилин і більше або вимагали надання медичної допомоги?

2. Чи виникало у вас коли-небудь тривала кровотеча (15 хвилин і більше) при невеликих травмах?

3. Чи траплялися у вас коли-небудь рясні менструації, коли вам доводилося міняти прокладку або тампон частіше, ніж один раз на годину?

4. Чи траплялися у вас коли-небудь важкі, тривалі або повторювані кровотечі після хірургічної процедури?

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