Як зрозуміти, що у вас проблеми з випорожненнями

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Проблеми з туалетом / unsplash.com

Кожен вміє ходити в туалет з народження і начебто не повинен відчувати проблем. Але, за статистикою, в США кожен п'ятий стикається з періодичними запорами, а кожен десятий страждає синдромом подразненого кишківника.

Тому важливо вчасно зрозуміти, коли щось йде "не за планом" та зробити все, щоб це вирішити.

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Болі або постійні запори у дорослого

Якщо вони не зникають після зміни дієти та налагодження режиму, потрібно йти до гастроентеролога. Через самолікування можна пропустити проблеми з жовчним міхуром, симптоми раку кишківника або спадкових захворювань.

Немає режиму

Найчастіше людина ходить в туалет в один і той же час кожен день. Опитування 2000 американців показало:

  • 61% – вранці,
  • 22% – вдень,
  • 14% – ввечері.

48% людей випорожнюються раз на день, 28% – двічі в день і 6% – один-два рази на тиждень.

Багато людей не можуть ходити в туалет поза домом
Багато людей не можуть ходити в туалет поза домом

Звичний режим можуть збивати стрес, відрядження і неправильне харчування. Стрес призводить до спазмів у кишківнику. Через відрядження іноді не виходить сходити в туалет вчасно – сфінктери "сваряться", тому виникають запори. Неправильне харчування, наприклад, недостатнє вживання клітковини, теж затримує кал всередині.

Режим у кожного свій від народження до старості і людина повинна до нього прислухатися. Будова кишківника і пропускна здатність теж індивідуальні, тому прагнути до щоденного випорожнення не потрібно. Вам повинно бути комфортно, важливо не засиджуватися на унітазі і відчувати почуття повного спорожнення.

Психологічний дискомфорт

Не кожен здатний випорожнятись в офісі або громадських місцях. Це називають синдромом "не мій туалет". З ним людина не може розслабитися навіть в комфортній і відокремленій кабінці.

Деякі форми панічного розладу супроводжуються страхом, що раптово захочеш в туалет і не зможеш втриматися. Через це людина напружено планує свій шлях, щоб туалет завжди був в близькому доступі.

Буває діарея, викликана стресом. Тоді перед важливою зустріччю і подією доводиться закладати пів години, щоб посидіти на горщику. Буває, що люди з обсесивно-компульсивними розладами якісь туалети можуть відвідувати, якісь – ні.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Шлунково-кишковий тракт Гігієна
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