Як зрозуміти, що у вас є паразити
Перше, що потрібно знати: "паразити" і "глисти" це не одна хвороба, а велика група дуже різних інфекцій.
Аналізу крові або калу для виявлення "всіх паразитів відразу" не існує. Алгоритми діагностики паразитарних інфекцій сильно відрізняються, пише Центр по контролю захворювань США
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Відповіді на основні питання про паразитарних інфекцій у дітей та дорослих і завжди залежить від того:
- Які симптоми турбують людину.
- Який інфекцією він може бути заражений, виходячи з умов його життя.
- Якщо у людини з'являється якийсь симптом, лікар повинен виключити всі можливі причини, перш ніж діагностувати паразитарну інфекцію.
Чи потрібно пити протипаразитарні препарати для профілактики
Ні, це неправильна тактика. По-перше, різні паразитарні інфекції піддаються різному лікуванню. Чарівної таблетки, яка добре справлялася б з усіма видами паразитів, не існує.
По-друге, для захисту від наслідків паразитарних інфекцій набагато важливіше запобігати зараженню, а не часто лікуватися.
Миття рук допоможе уникнути паразитів
Якщо людина продовжує контактувати з джерелом інфекції, ефект від лікування зберігається тільки декілька днів або тижнів. А ось якщо контакт припиняється, багато паразитів гинуть і без лікування.
Чи можна лікуватися народними засобами
Використовувати народні засоби для лікування від паразитів – погана ідея.
Дійсно ефективні народні засоби від паразитів поки не відомі. Крім того, багато народних засобів мають подразнюючу дію і викликають міграцію паразитів. А останнім загрожує небезпечними ускладненнями: непрохідністю кишківника, закупоркою жовчовивідних шляхів і так далі.
Що потрібно запам'ятати про паразитарні інфекції
- Реклама чудодійних засобів від паразитів – брехня.
- Якщо людину турбує якийсь симптом, потрібно звернути увагу на всі можливі причини.
- Лікування повинне бути спрямоване проти конкретної інфекції.
- При багатьох паразитарних інфекціях профілактика набагато важливіша. А профілактика – це елементарні гігієнічні заходи.
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