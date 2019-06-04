Як зрозуміти, що у вас є паразити

Перше, що потрібно знати: "паразити" і "глисти" це не одна хвороба, а велика група дуже різних інфекцій.

Аналізу крові або калу для виявлення "всіх паразитів відразу" не існує. Алгоритми діагностики паразитарних інфекцій сильно відрізняються, пише Центр по контролю захворювань США

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Відповіді на основні питання про паразитарних інфекцій у дітей та дорослих і завжди залежить від того:

Які симптоми турбують людину. Який інфекцією він може бути заражений, виходячи з умов його життя. Якщо у людини з'являється якийсь симптом, лікар повинен виключити всі можливі причини, перш ніж діагностувати паразитарну інфекцію.

Чи потрібно пити протипаразитарні препарати для профілактики

Ні, це неправильна тактика. По-перше, різні паразитарні інфекції піддаються різному лікуванню. Чарівної таблетки, яка добре справлялася б з усіма видами паразитів, не існує.

По-друге, для захисту від наслідків паразитарних інфекцій набагато важливіше запобігати зараженню, а не часто лікуватися.



Миття рук допоможе уникнути паразитів

Якщо людина продовжує контактувати з джерелом інфекції, ефект від лікування зберігається тільки декілька днів або тижнів. А ось якщо контакт припиняється, багато паразитів гинуть і без лікування.

Чи можна лікуватися народними засобами

Використовувати народні засоби для лікування від паразитів – погана ідея.

Дійсно ефективні народні засоби від паразитів поки не відомі. Крім того, багато народних засобів мають подразнюючу дію і викликають міграцію паразитів. А останнім загрожує небезпечними ускладненнями: непрохідністю кишківника, закупоркою жовчовивідних шляхів і так далі.

Що потрібно запам'ятати про паразитарні інфекції

Реклама чудодійних засобів від паразитів – брехня. Якщо людину турбує якийсь симптом, потрібно звернути увагу на всі можливі причини. Лікування повинне бути спрямоване проти конкретної інфекції. При багатьох паразитарних інфекціях профілактика набагато важливіша. А профілактика – це елементарні гігієнічні заходи.

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