Як зрозуміти, що у вашої дитини біполярний розлад

1580 Читать новость на русском
Біполярний розлад у підлітка
Біполярний розлад у підлітка / Unsplash

Біполярний розлад – тривалий стан, який несе за собою контрастні зміни в настрої людини. Зазвичай він супроводжується двома епізодами: маніакальним та депресивним. Однак деякі люди можуть відчувати лише манію, а не депресію.

Немає конкретних ліків проти біполярного розладу, проте можна керувати симптомами, застосовуючи цілий комплекс методів лікування, повідомляє MedicalNewsToday.

Читайте також: Що таке біполярний розлад та чому виникає

Можливо, на перший погляд може здатися, що у біполярному розладі немає нічого страшного. Проте він вимотує, погіршує відносини з оточенням, різко знижує якість життя людини та навіть може привести до суїциду.

Біполярний розлад у підлітків: як виявити

Ознаки біполярного розладу з маніакальним епізодом

  • Видаються надзвичайно щасливими або діють дуже нерозумно для свого віку;
  • Періодичні спалахи агресії;
  • Проблеми зі сном або безсоння;
  • Не відчувають втоми;
  • Проблеми з концентрацією уваги;
  • Говорять дуже швидко або намагаються говорити про різні речі одночасно;
  • Надмірна сексуальна активність;
  • Ризикована або імпульсивна поведінка;
  • Завищене его; 

Ознаки біполярного розладу з депресивним епізодом

  • Відчувають себе дуже сумно чи пригнічено;
  • Регулярно плачуть;
  • Відчувають себе самотніми або ізолюють;
  • Скаржаться на головний біль або на біль у животі;
  • Почуваються винними та нікчемними;
  • Стривожені;
  • Роздратовані чи злі без відомих причин;
  • Нестабільно харчуються;
  • Відчувають брак енергії навіть з повноцінним сном;
  • Незацікавлені в улюблених раніше речах;
  • Романтизують смерть або замислюються про те, щоб забрати власне життя;

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
сьогодні
14704
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Психологія Профілактика захворювань Новини Здоров'я Діти Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 жовтня 16:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 9645
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
26 вересня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 10659
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 6208
Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
24 вересня 16:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 4708
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 2378
Новини
Більше новин
Залиште відгук