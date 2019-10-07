Як зрозуміти, що у вашої дитини біполярний розлад

Біполярний розлад – тривалий стан, який несе за собою контрастні зміни в настрої людини. Зазвичай він супроводжується двома епізодами: маніакальним та депресивним. Однак деякі люди можуть відчувати лише манію, а не депресію.

Немає конкретних ліків проти біполярного розладу, проте можна керувати симптомами, застосовуючи цілий комплекс методів лікування, повідомляє MedicalNewsToday.

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Можливо, на перший погляд може здатися, що у біполярному розладі немає нічого страшного. Проте він вимотує, погіршує відносини з оточенням, різко знижує якість життя людини та навіть може привести до суїциду.

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Ознаки біполярного розладу з маніакальним епізодом

Видаються надзвичайно щасливими або діють дуже нерозумно для свого віку;

Періодичні спалахи агресії;

Проблеми зі сном або безсоння;

Не відчувають втоми;

Проблеми з концентрацією уваги;

Говорять дуже швидко або намагаються говорити про різні речі одночасно;

Надмірна сексуальна активність;

Ризикована або імпульсивна поведінка;

Завищене его;

Ознаки біполярного розладу з депресивним епізодом

Відчувають себе дуже сумно чи пригнічено;

Регулярно плачуть;

Відчувають себе самотніми або ізолюють;

Скаржаться на головний біль або на біль у животі;

Почуваються винними та нікчемними;

Стривожені;

Роздратовані чи злі без відомих причин;

Нестабільно харчуються;

Відчувають брак енергії навіть з повноцінним сном;

Незацікавлені в улюблених раніше речах;

Романтизують смерть або замислюються про те, щоб забрати власне життя;

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