Як зрозуміти, що у вашої дитини біполярний розлад
Біполярний розлад – тривалий стан, який несе за собою контрастні зміни в настрої людини. Зазвичай він супроводжується двома епізодами: маніакальним та депресивним. Однак деякі люди можуть відчувати лише манію, а не депресію.
Немає конкретних ліків проти біполярного розладу, проте можна керувати симптомами, застосовуючи цілий комплекс методів лікування, повідомляє MedicalNewsToday.
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Можливо, на перший погляд може здатися, що у біполярному розладі немає нічого страшного. Проте він вимотує, погіршує відносини з оточенням, різко знижує якість життя людини та навіть може привести до суїциду.
Біполярний розлад у підлітків: як виявити
Ознаки біполярного розладу з маніакальним епізодом
- Видаються надзвичайно щасливими або діють дуже нерозумно для свого віку;
- Періодичні спалахи агресії;
- Проблеми зі сном або безсоння;
- Не відчувають втоми;
- Проблеми з концентрацією уваги;
- Говорять дуже швидко або намагаються говорити про різні речі одночасно;
- Надмірна сексуальна активність;
- Ризикована або імпульсивна поведінка;
- Завищене его;
Ознаки біполярного розладу з депресивним епізодом
- Відчувають себе дуже сумно чи пригнічено;
- Регулярно плачуть;
- Відчувають себе самотніми або ізолюють;
- Скаржаться на головний біль або на біль у животі;
- Почуваються винними та нікчемними;
- Стривожені;
- Роздратовані чи злі без відомих причин;
- Нестабільно харчуються;
- Відчувають брак енергії навіть з повноцінним сном;
- Незацікавлені в улюблених раніше речах;
- Романтизують смерть або замислюються про те, щоб забрати власне життя;
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