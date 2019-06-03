Як зрозуміти, що в людини деменція
Мільйони людей в літньому віці стикаються з деменцією – це поєднання симптомів, які виникають через погіршення роботи мозку.
Ставити діагноз – завдання лікаря. Але ви можете запідозрити, що у вашого близького починається деменція, повідомляє nhs.
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Як розпізнати деменцію
- часто губить важливі речі, кладе їх в дивні місця;
- часто перепитує, забуваючи тільки що отриману відповідь;
- плутає час або губиться в знайомому місці;
- зазнає труднощів з концентрацією, помиляється в грошових розрахунках;
- не може освоїти простих інструкцій – наприклад, як включається пральна машина або мікрохвильова піч.
Люди з деменцією забувають про нещодавні справи
Є й інші ознаки деменції: наприклад, якщо у людини раптом різко змінився характер, поведінка, якщо у неї стало часто змінюватися настрій без причин. Вже на ранніх етапах активна людина може раптом стати апатичним, безініціативним, перестати отримувати задоволення від будь-якого заняття.
Пізніше, у міру того, як деменція прогресує, деякі пацієнти стають дратівливими, нетерплячими або імпульсивними, інші неспокійними та навіть агресивними.
У людини можуть виникати маревні думки (наприклад, що сусіди стежать за ним або крадуть речі) і сексуальне розгальмування. Порушення роботи мозку призводить до того, що поведінка перестає бути усвідомленою, пацієнт не впізнає своїх родичів, поступово втрачає здатність розуміти мову і говорити.
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