Як зрозуміти, що вам призначили гомеопатію

Гомеопатія – це вид альтернативної медицини, яка насправді не діє. Це підтверджує безліч досліджень, тому не варто на неї витрачати кошти. Оскільки таке "лікування" може ще більше нашкодити.

Ставлення до гомеопатії майже у всіх країнах, де розвинута медицина, негативне. Наприклад, У США у 2016 році виробників гомеопатії зобов'язали вказувати на упаковці, що вона не має доведеної ефективності.

Чому гомеопатія не діє – ми писали тут

А Британська служба охорони здоров'я у 2017 році зобов'язала лікарів не призначати гомеопатичні препарати пацієнтам.

На жаль, в Україні все не так. Гомеопатія офіційно визнана наказом ще від 1989 року, дивує, що його не переглянули. Також цю псевдонауку викладають в українських медичних навчальних закладах.

Наприклад, на 4 курсі всіх факультетів НМУ ім. Богомольця крім стоматологічного, існує курс за вибором "Основи сучасної гомеопатії". У 2008-2014 роках МОЗ України затвердив нову навчальну програму "Основи гомеопатії".

Також ці препарати ніяк не маркують, тому розібратись, що вам виписали фуфломіцин, не так і просто. Пояснюємо, як це зрозуміти.

Запитати в лікаря

Якщо у вас виникли підозри, що лікар виписав вам гомеопатію, найпростіший спосіб це з'ясувати – запитати в нього. Лікаря зобов'язані пояснити чому призначає саме ці ліки. Якщо підтвердиться, що це так, попросіть заміни на інший дієвий препарат. І на майбутнє ми рекомендуємо переглянути, чи хочете ви отримати послуги від фахівця, який призначає таке "лікування".

Вивчаємо інструкцію

Не бачите словосполучення "гомеопатичний препарат" на упаковці – загляньте в інструкцію. Для цього все ще не обов'язково купувати препарат. Також всі інструкції можна побачити на сайті МОЗу.

Інформацію про те, які препарати – гомеопатичні, шукайте в наступних розділах інструкції.

Лікарська форма. Гомеопатичні гранули, гомеопатична мазь, гомеопатичний назальний спрей і т.д.

Фармакологічна (фармакотерапевтична) група. Гомеопатичний засіб.



Читайте інструкцію, щоб зрозуміти, що вам виписали

Склад. Цей розділ – найважливіший, тому що він дозволяє виявити гомеопатичне походження навіть тих засобів, які маскуються під звичайні ліки. Зверніть увагу на концентрацію діючої речовини. У гомеопатичних препаратів:

поруч з концентрацією може стояти зірочка, а в виносці – формулювання типу "наносяться на лактозимоногідрат у вигляді водно-спиртової суміші з вмістом не більше 10-15 нг / г активної форми діючої речовини";

поруч з інгредієнтами можуть бути позначення D1, D4, D6 або С6, С30, С400. Буква означає, як сильно розводили діюча речовина: D або Х – в співвідношенні 10 до 1, С – 100 до 1. А число – скільки разів таке розведення повторювалося.



Гомеопатія не діє

Так, D6 – 10 в шостого ступеня – вказує на те, що речовину розвели в мільйон разів (про яку ефективність може йти мова?). Будь-яке розведення – вірна ознака того, що перед вами гомеопатичний препарат. Щоб ви розуміли, існують "ліки", в яких на 20 таблеток – лише одна молекула діючої речовини.

Від редакції: ми пишемо статті про ліки, щоб ви не нашкодили собі, не витрачали гроші на недієві препарати й краще уявляли, що приблизно очікувати на консультації лікаря. Але ми не хочемо, щоб ви займалися самолікуванням. Звертайтеся до фахівця, якщо захворіли, не бійтесь запитувати, чому вам призначили саме ці ліки. Також завжди читайте інструкцію до препаратів, звертайте особливу увагу на протипоказання і радьтеся зі спеціалістом при найменших сумнівах (фармацевт не може призначати лікування, тому в аптеці краще не радитись).

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