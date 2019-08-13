Як зрозуміти, що ваш психолог не лікує, шкодить

Більшість з описаних типів психотерапевтів працюють в науково обґрунтованих напрямках, тому розпізнати їх не так і просто. Відверто антинаукові підходи, по типу духовних практик чи управління енергіями, спростовуємо відразу. Це неефективно, нерозумно, утопічно!
Два роки заочного навчання в приватному маловідомому інституті, 120 годин практичних курсів когнітивно-поведінкової терапії, 60 годин нейролінгвістичного програмування і тому подібні навчання, це ніщо інше як обман.
Специфіка даної професії в тому, що 4-6 років навчання в хорошому ВНЗ, часто недостатньо для того, аби стати професіоналом. В університетах багато теорії, практики – мінімум. Для надання якісних консультацій варто навчатись на практичних курсах. Це професія, яка вимагає значних фінансових та часових вкладень. Ба більше, після завершення навчання, фахівці повинні регулярно проходити платну супервізію – професійний розбір складних кейсів з більш досвідченим спеціалістом.
Психотерапія вимагає ще більшого контролю та якості. Згідно з законодавством, право проводити психотерапію, мають лише люди із медичною освітою.
Ринок освіти для психологів швидко формується під високий попит, деякі приватні та державні університети пропонують людям з будь-яким бекграундом освоїти професію всього за 1-2 роки. Дуже часто під маскою "вашого психотерапевта" є звичайний психолог-гуманітарій без медичної освіти. Тому, кваліфікація багатьох гештальт-терапевтів і арт-терапевтів під питанням.
В професію психологів також часто приходять люди, які вважають, що особистого життєвого досвіду і любові давати поради, достатньо для якісного консультування. Життєвий досвід – це добре, але завдання психолога в тому, щоб бачити проблему ширше.
Якщо ви допускаєте думку, що ваш психолог став вам другом, це поганий знак. Консультування не повинне переходити межі ділового спілкування. Є чіткі етичні норми, правила спілкування з пацієнтами, яких повинен дотримуватися хороший психоаналітик. Етичні кодекси терапевтів різних напрямків можуть дещо різнитися: в психоаналізі терапевт – нейтральний спостерігач, а в гуманістичному підході – він завжди на стороні клієнта.
Великий гуру
Якщо психолог абсолютно точно знає в чому ваша проблема, вже підготував універсальні рекомендації по типу: "п’ять правил успішної людини", "як зберегти сім'ю", "як побороти депресію за 10 днів", це поганий психолог. І тим гірше він є, чим переконливіше обіцяє вам розв'язання проблем швидко й легко.
На практиці допомагають не універсальні рецепти, а індивідуальний підхід.
Розумний цинік
Доволі популярним досі залишається образ "Доктора Хауса": самовпевнений, дещо нахабний, красномовний. Такий псевдо лікар полюбляє вживати терміни "ви патологічно залежні від батьків", "ви так і не переросли Едіпів комплекс", "ви насправді шукаєте вторинні вигоди у відносинах з агресором". Наявність таких речей важко як довести, так і спростувати.
Образ циніка симпатизує багатьом, але за компетентністю такі лікарі ховають лише самовпевненість.
Психосоматик-сектант
Психосоматика нині таке ж популярне слово, як і психотерапія, а деякі "спеціалісти" готові пояснювати психологічними проблемами будь-які соматичні хвороби. "У вас тахікардія, бо ви звикли придушувати гнів", "артрит виникає через відмову діяти", "всі хвороби – від нервів". Такі ідеї подобаються багатьом через простоту їх вирішення. "Перестану нервуватись через дрібниці – забуду про проблеми з серцем".
Але це не спрацює. Основою таких переконань є не наука, а старе магічне уявлення. Тому, перед тим як почати лікувати психосоматику психологічними методами, психолог повинен відправити клієнта на обстеження і переконатися, що у захворювання немає соматичних причин.
Доведено, стрес послаблює організм і знижує імунітет. Але однозначного зв’язку між конкретними захворюваннями та переживаннями не встановлено.
Недолікований психолог
Якщо вам здається, що з вашим психоаналітиком щось не так, скоріш за все, вам не здається. Якщо вам приписують відчуття і мотиви, які вам не властиві, ймовірно, психолог проектує на вас власні особливості.
Не секрет, що в психологію приходять люди, які першочергово хочуть розібратись з особистими проблемами, а вже тоді допомагати іншим зробити те саме.
Сам по собі такий факт не є поганим, у світі багато талановитих практиків, яких в професію привів саме такий шлях. Погано тоді, коли лікар так і не зміг розібратись з власними проблемами, такий недолікований психолог буде бачити вас крізь власні страхи та упередження.
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Провокатор
Провокації не дієвий метод, який лише нашкодить пацієнту. Сказати дурню, а потім пояснити її як провокацію, не професійно. Мистецтво – донести до клієнта неприємну для нього інформацію в допустимій для нього формі. Інакше пацієнт замкнеться в собі, замість того аби взяти відповідальність за своє життя.
Мораліст
"Ви повинні помиритись з батьками, інакше від вас відмовляться ваші діти!", або "ви одружена жінка, вам має бути соромно за такі думки". Ще більш категорично можуть звучати релігійні переконання.Психоаналітик не може орієнтуватись на мораль, бо внутрішні конфлікти виникають саме через придушення базових потреб культурними нормами. Важливо не оцінювати клієнта, його поведінка не має бути хорошою чи поганою.
Гуманістична школа психології пропагує принцип абсолютного прийняття: будь-які думки та дії пацієнта варті уваги й розуміння. Саме прийняття дозволяє клієнту розкритись і дістатись найглибших переживань.
Фундаментальна проблема в тому, що у релігії та психології завдання абсолютно різні: психологія вчить нас приймати власні недоліки та позбавлятись надмірного почуття провини, в той час як релігія спонукає позбавлятись гріхів і терпіти заради життя після смерті.
Сексисти
Один з найпоширеніших питань з яким люди звертаються до психолога, – як влаштувати особисте життя і звичайно, отримують величезну кількість порад "як привернути та втримати увагу чоловіка/жінки".
Часто такі "фахівці" рекомендують жінкам звільнитись з роботи, щоб доглядати за дітьми, або кажуть що, "жінки слабші, їм треба турбота". Сексистські поради отримують й чоловіки. Наприклад, "перестань нити й почни діяти, ти голова сім’ї".
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