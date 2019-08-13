Як зрозуміти, що ваш психолог не лікує, шкодить

Стреси, складнощі на роботі, особисті переживання – звична справа для багатьох людей. Відповідно попиту, зросла кількість фахівців. Та як серед них обрати спеціаліста, який допоможе покращити ваш стан, а не погіршити.

Асоціація психологів створила класифікацію псевдофахівців та розказала як розпізнати токсичних терапевтів, щоб зберегти час, гроші, а головне – нерви.

Більшість з описаних типів психотерапевтів працюють в науково обґрунтованих напрямках, тому розпізнати їх не так і просто. Відверто антинаукові підходи, по типу духовних практик чи управління енергіями, спростовуємо відразу. Це неефективно, нерозумно, утопічно!

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Недоучка

Два роки заочного навчання в приватному маловідомому інституті, 120 годин практичних курсів когнітивно-поведінкової терапії, 60 годин нейролінгвістичного програмування і тому подібні навчання, це ніщо інше як обман.

Специфіка даної професії в тому, що 4-6 років навчання в хорошому ВНЗ, часто недостатньо для того, аби стати професіоналом. В університетах багато теорії, практики – мінімум. Для надання якісних консультацій варто навчатись на практичних курсах. Це професія, яка вимагає значних фінансових та часових вкладень. Ба більше, після завершення навчання, фахівці повинні регулярно проходити платну супервізію – професійний розбір складних кейсів з більш досвідченим спеціалістом.

Психотерапія вимагає ще більшого контролю та якості. Згідно з законодавством, право проводити психотерапію, мають лише люди із медичною освітою.

Ринок освіти для психологів швидко формується під високий попит, деякі приватні та державні університети пропонують людям з будь-яким бекграундом освоїти професію всього за 1-2 роки. Дуже часто під маскою "вашого психотерапевта" є звичайний психолог-гуманітарій без медичної освіти. Тому, кваліфікація багатьох гештальт-терапевтів і арт-терапевтів під питанням.

В професію психологів також часто приходять люди, які вважають, що особистого життєвого досвіду і любові давати поради, достатньо для якісного консультування. Життєвий досвід – це добре, але завдання психолога в тому, щоб бачити проблему ширше.