Як зрозуміти, що ваша дитина схильна до суїциду

Півтори тисячі підлітків у світі щороку закінчують життя самогубством. Як розпізнати наявність думок про самовбивство, виявити суїцидальну поведінку та запобігти трагедії – Здоров'я 24 знайшло відповіді на ці запитання разом із психологинею Шатун Ольгою.

Саме вік 13-17 років є піковим для підліткових самогубств. У цей період неминуче відбуваються кардинальні перетворення, які впливають на емоційний стан і психічний розвиток.

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Психологиня Шатун Ольга “Проблеми, які набувають гострішого характеру, здатні порушити процес формування психічного здоров’я й стати причиною суїциду. Дитяче самовбивство – це те, чого можна уникнути, головне – вчасно помітити сигнали від вашої дитини”.



Дитячому самогубству можна запобігти / unsplash.com

Що штовхає підлітка до самогубства?

Причинами суїциду часто стають суто особисті переживання, проблеми, які сприймаються абсолютно нерозв'язними. Серед найпоширеніших причин виокремлюють такі:

Переживання самотності: підлітку здається, що його ніхто не розуміє;

Затяжний депресивний стан;

Приниження та глузування, зокрема через зовнішній вигляд або матеріальний стан;

Підлітки досить гостро переживають власні невдачі, бояться стати розчаруванням для близьких або причиною їхнього гніву;

Бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття;

Розрив відносин з коханою людиною або її зрада;

Сварки з батьками, скандали батьків між собою, їхнє розлучення;

Проблеми дитини з наркотиками або алкоголем;

Насильство в сім'ї;

Підліткова вагітність. Вагітність дівчинки-підлітка стає приводом для суїциду приблизно у 21% випадків.

Як розпізнати суїцидальні наміри?

Думки про самовбивство зріють в голові підлітків не один день, тому це можливо помітити за допомогою певних маркерів поведінки. Батькам слід звертати увагу на зміни настрою.

Психологиня Шатун Ольга “Прагнення дитини усамітнитись та відмова від спілкування не завжди свідчать про суїцидальні думки, але завжди вказує на моральний дискомфорт дитини”.

Поява літератури про самогубство, перегляд відповідної інформації в інтернеті, депресивно забарвлені вірші або похмурі малюнки, розмови й роздуми дитини про те, що він абсолютно нікому непотрібний, є одними із маркерів схильності до самовбивства. Батькам варто звертати увагу на безпричинні напади агресії чи істерики, порушення сну, що спричиняє неуважність та в’ялість.

Дитина, яка має намір скоїти самогубство, може мати знижений інтерес до зовнішнього вигляду, нехтувати правилами гігієни. Зазвичай змінюється коло друзів, надається перевага віртуальному спілкуванню, зокрема форумам або групам в соціальних мережах, де обговорюють суїциди. Підліток може вдаватись до самоушкодження: порізи, подряпини, опіки, нанесені зумисно. Крім того, психолог радить батькам поцікавитися життям їхніх дітей у соцмережах.



Підліток, який думає про самогубство – потребує допомоги / unsplash.com

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Як допомогти та запобігти?

Якщо ви помітили, що з вашою дитиною коїться щось незрозуміле, спробуйте приділяти більше уваги її життю та її переживанням. Пам’ятайте: дитині важливо знати, що вона вам потрібна.

Варто відмовитися від наказового тону та будувати стосунки на основі договору, прохань, пояснень і звичайно – довіри. Для підлітка важливо відчувати, що його переживання вам небайдужі, а батькам зі свого боку варто серйозно ставитись до всіх погроз з боку дитини та допомогти розв'язати ті питання, які її турбують і схиляють до самогубства.

Якщо батьки не можуть самостійно впоратись із суїцидальними думками підлітка, варто залучити людину, яка є авторитетом для неї, або ж звернутися за допомогою до дитячого психолога.

Не бійтеся звертатися до спеціалістів щодо проблем у сім'ї, колективі. Час, коли не прийнято було "виносити сміття з хати" минув. Якщо не виносити сміття з хати – воно перетворюється на смітник.

Авторка: Ірина Клімчук

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