Як зрозуміти, що ви у відносинах з самолюбом

Відносини з нарцисом можуть бути занадто токсичними. Цікаво, що на початку стосунків такі люди себе можуть не показувати свої недоліки. Перевірте себе, щоб не потрапити у пастку поганих взаємин.

Сімейний психолог Керіл МакБрайд понад 30 років допомагає людям, які перебувають в близьких відносинах з нарцисами. На основі професійного досвіду МакБрайд склала 50 питань для самоперевірки.

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Чим частіше ви відповідаєте "так", тим імовірніше, що ваш партнер або партнерка схильні до нарцисизму. Чеклист підходить для чоловіків і жінок, гетеро- і гомосексуальних відносин.



Нарцис у відносинах думає тільки про себе

Перевірка партнера на самолюбство

Коли щось йде не так, ваш партнер звинувачує всіх навколо, але не себе? Ваш партнер перекладає на вас відповідальність за свої погані вчинки? (Наприклад, "Ти так мене розлютив (а), що я не зміг (ла) стриматися"). Ваш партнер упевнений, що завжди правий? Вашому партнерові важко вловити ваші почуття або почуття ваших дітей? Вашому партнерові важливіше передбачити, як ваша поведінка відіб'ється на ньому, ніж зрозуміти й прийняти вас? Ваш партнер не зізнається у своїх почуттях або заперечує їх? Ваш партнер постійно ображається на вас і інших людей? Все повинно крутитися навколо нього або його часу, грошей, проблем і потреб? Ваш партнер слухає вас і вашу думку без інтересу? Ваш партнер постійно вказує вам, що робити? Ваш партнер змушує вас відчувати себе "недостатньо хорошим або хорошою"? Ваш партнер ніколи не питає вас, як пройшов день, як ви себе почуваєте? Ваш партнер постійно повторює, який він неповторний і як ви нікчемні? Ваш партнер бреше? Ваш партнер маніпулює? Коли ви в компанії, ваш партнер переказує події кожен раз по-новому? Коли ваш партнер говорить про своїх або ваших спільних дітей, він робить акцент на те, чим вони займаються, а не те, які вони? Діти відчувають незручність в його або її компанії? Вони прив'язуються, але не хочуть проводити багато часу з цією людиною? Діти не діляться з ним або з нею найпотаємнішим? Ваш партнер нікому не довіряє? Діти намагаються завоювати любов і схвалення цієї людини? Ця людина намагається проводити якомога менше часу з дітьми? Якщо вашому партнерові не цікаво якесь заняття дитини, він швидше за все, буде уникати пов'язаних з цим заходів? Ваш партнер змушує дітей займатися тим, що вони люблять і відмовляє їх від інших хобі? Оточення говорило вам, що з цією людиною щось не те? Ваш партнер використовує інших людей? Вашому партнерові важливо мати владу і все контролювати? Ваш партнер піклується про імідж і враження, яке справляє? Здається, що у вашого партнера немає системи цінностей, немає чіткого уявлення про свої добрі й погані вчинки? Після розриву партнер все ще намагається вас використовувати? Здається, ця людина ніколи не заспокоїться? Коли ви говорите про свої проблеми з партнером, він намагається змінити тему і заговорити про власні? Коли ви описуєте свої почуття, перебиває розповідями про свої переживання? Ваш партнер проявляє ревнощі? У цієї людини є брак емпатії? Ваш партнер погоджується тільки з тим, що йому вигідно? Чи відчуваєте ви постійну нестачу емоційної близькості з цією людиною? Ви ставите постійно питанням, а чи любить він вас? Ваш партнер добре до вас ставиться тільки на людях? Коли трапляється щось погане (аварія, хвороба), ваш партнер в першу чергу подумає про себе, а не про вас? Цю людину надто цікавить думка оточення? Ви відчуваєте, що вами користуються в стосунках? Чи відчуваєте ви свою відповідальність, якщо ваш партнер неправильно харчується або раптом захворів? Чи відчуваєте ви, що партнер вас не приймає? Ваш партнер часто критикує вас і оточення? Чи відчуваєте ви, що партнер не знає вас справжнього і не хоче дізнатися? Ця людина поводитися так, ніби він або вона – найважливіший на землі? Ваш партнер поводитися фальшиво? Ця людина дивиться на інших зверхньо? Ваш партнер намагається змагатися з вами в чомусь? Цій людині потрібно, щоб все завжди робилося за його правилами?

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