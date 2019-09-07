Як зрозуміти, що ви у відносинах з самолюбом
Відносини з нарцисом можуть бути занадто токсичними. Цікаво, що на початку стосунків такі люди себе можуть не показувати свої недоліки. Перевірте себе, щоб не потрапити у пастку поганих взаємин.
Сімейний психолог Керіл МакБрайд понад 30 років допомагає людям, які перебувають в близьких відносинах з нарцисами. На основі професійного досвіду МакБрайд склала 50 питань для самоперевірки.
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Чим частіше ви відповідаєте "так", тим імовірніше, що ваш партнер або партнерка схильні до нарцисизму. Чеклист підходить для чоловіків і жінок, гетеро- і гомосексуальних відносин.
Нарцис у відносинах думає тільки про себе
Перевірка партнера на самолюбство
- Коли щось йде не так, ваш партнер звинувачує всіх навколо, але не себе?
- Ваш партнер перекладає на вас відповідальність за свої погані вчинки? (Наприклад, "Ти так мене розлютив (а), що я не зміг (ла) стриматися").
- Ваш партнер упевнений, що завжди правий?
- Вашому партнерові важко вловити ваші почуття або почуття ваших дітей?
- Вашому партнерові важливіше передбачити, як ваша поведінка відіб'ється на ньому, ніж зрозуміти й прийняти вас?
- Ваш партнер не зізнається у своїх почуттях або заперечує їх?
- Ваш партнер постійно ображається на вас і інших людей?
- Все повинно крутитися навколо нього або його часу, грошей, проблем і потреб?
- Ваш партнер слухає вас і вашу думку без інтересу?
- Ваш партнер постійно вказує вам, що робити?
- Ваш партнер змушує вас відчувати себе "недостатньо хорошим або хорошою"?
- Ваш партнер ніколи не питає вас, як пройшов день, як ви себе почуваєте?
- Ваш партнер постійно повторює, який він неповторний і як ви нікчемні?
- Ваш партнер бреше?
- Ваш партнер маніпулює?
- Коли ви в компанії, ваш партнер переказує події кожен раз по-новому?
- Коли ваш партнер говорить про своїх або ваших спільних дітей, він робить акцент на те, чим вони займаються, а не те, які вони?
- Діти відчувають незручність в його або її компанії? Вони прив'язуються, але не хочуть проводити багато часу з цією людиною?
- Діти не діляться з ним або з нею найпотаємнішим?
- Ваш партнер нікому не довіряє?
- Діти намагаються завоювати любов і схвалення цієї людини?
- Ця людина намагається проводити якомога менше часу з дітьми?
- Якщо вашому партнерові не цікаво якесь заняття дитини, він швидше за все, буде уникати пов'язаних з цим заходів?
- Ваш партнер змушує дітей займатися тим, що вони люблять і відмовляє їх від інших хобі?
- Оточення говорило вам, що з цією людиною щось не те?
- Ваш партнер використовує інших людей?
- Вашому партнерові важливо мати владу і все контролювати?
- Ваш партнер піклується про імідж і враження, яке справляє?
- Здається, що у вашого партнера немає системи цінностей, немає чіткого уявлення про свої добрі й погані вчинки?
- Після розриву партнер все ще намагається вас використовувати? Здається, ця людина ніколи не заспокоїться?
- Коли ви говорите про свої проблеми з партнером, він намагається змінити тему і заговорити про власні?
- Коли ви описуєте свої почуття, перебиває розповідями про свої переживання?
- Ваш партнер проявляє ревнощі?
- У цієї людини є брак емпатії?
- Ваш партнер погоджується тільки з тим, що йому вигідно?
- Чи відчуваєте ви постійну нестачу емоційної близькості з цією людиною?
- Ви ставите постійно питанням, а чи любить він вас?
- Ваш партнер добре до вас ставиться тільки на людях?
- Коли трапляється щось погане (аварія, хвороба), ваш партнер в першу чергу подумає про себе, а не про вас?
- Цю людину надто цікавить думка оточення?
- Ви відчуваєте, що вами користуються в стосунках?
- Чи відчуваєте ви свою відповідальність, якщо ваш партнер неправильно харчується або раптом захворів?
- Чи відчуваєте ви, що партнер вас не приймає?
- Ваш партнер часто критикує вас і оточення?
- Чи відчуваєте ви, що партнер не знає вас справжнього і не хоче дізнатися?
- Ця людина поводитися так, ніби він або вона – найважливіший на землі?
- Ваш партнер поводитися фальшиво?
- Ця людина дивиться на інших зверхньо?
- Ваш партнер намагається змагатися з вами в чомусь?
- Цій людині потрібно, щоб все завжди робилося за його правилами?
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