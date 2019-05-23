Як зупинити старіння мозку та покращити його функції

Міжнародна група вчених встановила механізми, який допоможе зупинити процес старіння мозку та покращити його когнітивні функції – фізичні вправи та антиоксиданти.

Експерти висунули гіпотезу, яка свідчить про те, що фізичні вправи сприяють нейрогенезу в гіпокампі (центрі пам'яті), пише MedicalXpress.

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Нейрогенез – що це? Це складний процес утворення нових нервових клітин в зрілій центральній нервовій системі.

А антиоксидантна добавка астаксантин підсилює цей вплив. При цьому на антиоксиданти непрямо впливає нейротрофічний фактор, таким як h-LEP (гормон гіпокампу).

Вони перевірили цю гіпотезу в експериментах на мишах, а також клітинних лініях людського мозку.

Так, фізичні вправи та вживання антиоксидантів стимулюють пам'ять, а це корисно людям з хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними станами.

Але комбінація фізичної активності та прийом добавок надають кращий ефект, ніж поодинці. При цьому дефіцит гормону лептину в мишах-мутантах знищує вплив комбінації вправ і астаксантину, що вказує на ключову роль цього гормону.

Висновок вчених: вправи й дієтичні антиоксиданти є ефективною стратегією для поліпшення когнітивних функцій і здоров'я мозку. А також це буде корисним для сповільнення розвитку нейродегенеративних процесів.

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