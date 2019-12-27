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Як звичайні прогулянки можуть врятувати вас від раку

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20 хвилин навантажень захистять від раку / unsplash.com

Піша прогулянка тривалістю у 20 хвилин здатна зменшити ризик 7 різновидів пухлин на 20%. Дві з половиною години помірних фізичних навантажень на тиждень забезпечують цей ефект.

Нове дослідження показало, що якщо люди приділяють помірним фізичним навантаженням хоча б дві з половиною години на тиждень або 20 хвилин на день, то цим самим зменшують ризик розвитку 7 різновидів раку. Для цього достатньо гуляти пішки, або сідати в сідло велосипеда, пише The Daily Mail.

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Від яких видів раку захищає фізична активність

Спостереження за 755 549 особами протягом 10 років підтвердили, що фізичні навантаження помірної інтенсивності приносять величезну користь для профілактики злоякісних новоутворень.

Зокрема, дослідження показало, що цих навантажень досить для зниження ризику раку печінки на 18% у представників обох статей. Ризик грудей у ​​жінок падав на 6% при 2,5 години на тиждень, і на 10% при 5 годинах помірних навантажень на тиждень.

Фізичні навантаження зменшують ризик 7 видів пухлин
Фізичні навантаження зменшують ризик 7 видів пухлин \ unsplash.com

Імовірність пухлин нирок зменшувалася у чоловіків і жінок на 11% при 2,5 годинах і на 18% при 5 години тренувань. Результати спостереження дозволяють припустити, що частково зменшення ризику раку відбувається через втрату зайвої ваги. Але активні люди навіть без схуднення все одно отримують додатковий захист від пухлин.

Чоловіки на 14% знижували ризик раку кишківника, жінки на 18% рідше хворіли на рак матки. Представники обох статей зменшували небезпеку лімфосаркоми на 18%, а раку крові – на 19%.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Онкозахворювання Профілактика захворювань
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