Нове дослідження показало, що для зменшення ризику захворюваності коронавірусів людям необхідно зберігати дистанцію хоча б в один метр.

Про це заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише Daily Mail.

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У різних країнах світу встановлені різні норми соціального дистанціювання. У Великобританії вони, наприклад, складають два метри, в Україні півтора метра, а в деяких країнах громадянам рекомендується збільшити її до трьох метрів.

З'являлися результати досліджень, які показували, що в замкнутому приміщенні, при сильному нежиті, вірусні частинки можуть пролітати на відстань до 4 метрів. А на свіжому повітрі вітер здатний розносити їх ще далі.



Варто дотримуватися дистанції 1 метра між людьми / Фото sobaka.ru

Чому достатньо дистанції 1 метр

Однак експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я стверджують, що збереження дистанції всього в 1 метр між людьми зменшує ризик зараження коронавірусом на 80%. Це може стати великим полегшенням для представників багатьох компаній.

Якщо країни впровадять жорсткі правила про дотримання дистанції у 2 метри, то це знищить галузь авіаперевезень, оскільки скоротить наповненість літаків на 40%, вдарить по ресторанах і кафе, готелях, і навіть по громадському транспорту, де дотримуватися подібну дистанцію в години пік просто неможливо.

Тепер зрозуміло, що збереження дистанції саме у 2 метри є перебільшенням. Якщо люди перебувають на відстані в 1 метр один від одного, то ймовірність передачі інфекції від однієї людини іншій становить всього 2,6%.

Але 2 метри краще

А це означає, що зі 100 осіб реальний шанс заразитися є всього у трьох. Правда, дослідження показало, що збереження відстані у 2 метри трохи ефективніше, і в цьому випадку ризик зараження зменшується до 1,3%. Але навіть ця дистанція не забезпечує повний захист від вірусів.