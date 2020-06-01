Літні чоловіки піддаються більшому ризику зараження COVID-19. Тому що вони найлегковажніше ставляться до захворювання.

Це викликає занепокоєння, оскільки літні чоловіки схильніші до ризику важких або смертельних випадків COVID-19, пише Journals of Gerontology.

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Дані CDC показують, що рівень летальності від коронавірусу зростає з віком, і що чоловіки піддаються більшому ризику, ніж жінки.

Як проходило дослідження

Щоб перевірити рівні тривожності й захисної поведінки, вчені провели онлайн-опитування, що оцінює сприйняття COVID-19 і зміни поведінки.



Жінки та молоді люди більше піклуються про своє здоров'я / unsplash.com

Люди похилого віку проявляють менше негативних емоцій в повсякденному житті. Та менше неспокою і менше симптомів ПТСР після стихійних лих і терористичних атак. У нормальних обставинах, не турбуватися – це добре.

Повсякденне життя буде щасливішим, якщо ми будемо менше турбуватися. Однак в тому, що стосується COVID-19, ми очікуємо, що менша кількість тривоги призведе до меншої кількості захисних заходів,

– вважають науковці.

Літніх чоловіків не лякає коронавірус

У порівнянні з іншими учасниками, літні чоловіки менше турбувалися через коронавірус і найменше змінили свою поведінку. Вони менше носять маску, не перестали торкатися обличчя і не купували додаткові запаси їжі.

Дослідники вважають, що важливо спробувати викликати занепокоєння у них. Чоловіки мають зрозуміти усі ризики, які виникли через пандемію.