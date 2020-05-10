Яка країна першою в Європі отримає експериментальні ліки від коронавірусу

Естонія стане однією з перших країн, які отримають Авіган. Цей японський препарат потенційно може лікувати коронавірус. Серед тих, хто має згодом отримати Авіган, – і Україна.

Експериментальний препарат проти коронавірусу Авіган передали естонському посольству в Токіо 6 травня. До Естонії посилка має прибути наступного тижня, інформує ERR.

Дивіться також Українські ліки від коронавірусу вже тестують у Німеччині

Японія вирішила відправити безкоштовні партії препарату Авіган у 43 країни, серед них – і Україна. Кожна держава зі списку отримає курс лікування Авігану для 20 – 100 пацієнтів. За словами глави японського МЗС, країна отримала запити на постачання Авігану від близько 80 країн.

Що відомо про препарат Авіган

Авіган або Фавіпіравір – це синтетичний противірусний препарат, який під час попередніх досліджень продемонстрував свою активну дію у боротьбі з широким спектром вірусів у кількох моделях захворювання in vivo.

– це синтетичний противірусний препарат, який під час попередніх досліджень продемонстрував свою активну дію у боротьбі з широким спектром вірусів у кількох моделях захворювання in vivo. Препарат Фавіпіравір використовують для лікування нових штамів грипу . Клінічні випробування дії препарату на COVID-19 розпочалися лише у лютому.

. Клінічні випробування дії препарату на COVID-19 розпочалися лише у лютому. Відомо, що Авіган був розроблений 6 років тому. Однак під час випробувань на тваринах були встановлені побічні явища при розвитку плоду. Відтак, Авіган заборонили приймати вагітним та віднесли до списку препаратів, лікування якими можливе лише з дозволу уряду.



Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу