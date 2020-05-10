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Яка країна першою в Європі отримає експериментальні ліки від коронавірусу

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Естонія першою в Європі отримає ліки від коронавірусу Авіган
Авіган - експериментальні ліки від коронавірусу / Nikkei

Естонія стане однією з перших країн, які отримають Авіган. Цей японський препарат потенційно може лікувати коронавірус. Серед тих, хто має згодом отримати Авіган, – і Україна.

Експериментальний препарат проти коронавірусу Авіган передали естонському посольству в Токіо 6 травня. До Естонії посилка має прибути наступного тижня, інформує ERR.

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Японія вирішила відправити безкоштовні партії препарату Авіган у 43 країни, серед них – і Україна. Кожна держава зі списку отримає курс лікування Авігану для 20 – 100 пацієнтів. За словами глави японського МЗС, країна отримала запити на постачання Авігану від близько 80 країн. 

Що відомо про препарат Авіган

  • Авіган або Фавіпіравір – це синтетичний противірусний препарат, який під час попередніх досліджень продемонстрував свою активну дію у боротьбі з широким спектром вірусів у кількох моделях захворювання in vivo.
  • Препарат Фавіпіравір використовують для лікування нових штамів грипу. Клінічні випробування дії препарату на COVID-19 розпочалися лише у лютому.
  • Відомо, що Авіган був розроблений 6 років тому. Однак під час випробувань на тваринах були встановлені побічні явища при розвитку плоду. Відтак, Авіган заборонили приймати вагітним та віднесли до списку препаратів, лікування якими можливе лише з дозволу уряду.

перебіг коронавірусу
Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Медицина Ліки Японія Естонія Здоров'я Лікування
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