Яка частота пульсу свідчить про ризик передчасної смерті

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Яка частота пульсу свідчить про ризик передчасної смерті
Яка частота пульсу свідчить про ризик передчасної смерті / cme.uhhospitals.org

Шведські вчені з’ясували, що висока частота серцевих скорочень в середньому віці у чоловіків пов'язана з вдвічі вищим ризиком передчасної смерті, ніж у людей з нижчим пульсом.

У дослідженні, що почалося в 1993 році, взяли участь 798 осіб (всі вони народилися в 1943 році). Вони заповнили анкети, в яких потрібно було оцінити спосіб життя, рівні стресу і історію серцево-судинних захворювань в сім'ї, пише MedicalXpress.

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Добровольці також пройшли медичне обстеження, за результатами якого сформувалися чотири групи: люди з частотою серцевих скорочень менш як 55 ударів за хвилину, 56-65 ударів за хвилину, 66-75 ударів за хвилину і більше ніж 75 ударів за хвилину.

Після цього в учасників повторно виміряли частоту серцевих скорочень у 2003, 2004 роках.

Всього за двадцять один рік досліджень померли 119 осіб, у 237 виникли серцево-судинні захворювання, а у 113 – ішемічна хвороба серця.

Яка частота пульсу свідчить про ризик передчасної смерті
Яка частота пульсу свідчить про ризик передчасної смерті

Ті люди, у яких в 1993 році частота перевищувала 55 ударів за хвилину, частіше були курцями, вели малоактивний спосіб життя і проявляли схильність до стресу. У них були й інші фактори – підвищення артеріального тиску та ваги.

Частота пульсу вище 75 ударів за хвилину пов'язана з в майже у два рази вищим ризиком смерті у чоловіків від будь-яких причин крім серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця в порівнянні з частотою пульсу 55 ударів за хвилину і нижче.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
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