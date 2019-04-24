Яка дієта може вберегти від діабету та хвороб печніки

Американські дослідники виявили, що середземноморська дієта втамовує голод швидше, ніж західна. Вона також може вберегти від діабету, поширених хвороб печінки, тощо.

Вчені з Університету Уейк-Форест провели експерименти над 38 самками макак-крабоїдів, пише MedicalXpress.

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Протягом 38 місяців (що дорівнює 9 людським рокам) мавпи, розділені на дві групи, отримували або білки і жири тваринного походження (дієта західного типу), або рослинного (середземноморська). Спершу усі примати харчувалися лабораторною їжею, після чого їх перевели на дві дієти.

Склад західної дієти вчені розрахували так, щоб він був якомога більше схожий на те, що їсть середня американка 40-49 років. Вона містила такі продукти, як високофруктозний кукурудзяний сироп (інгредієнт, який в США широко використовують як джерело сахарози, наприклад, в кока-колі), кукурудзяна олія, смалець (жир, витоплений з сала) і яловичий жир.

До складу середземноморської дієти входили, зокрема, рибне борошно, волоські горіхи, квасоля, банани, яблучне пюре, томатна паста і оливкова олія. В цілому, обидві дієти були розроблені так, щоб в них була однакова кількість калорій і приблизно однакове співвідношення вуглеводів / білків / жирів і вміст холестерину.

В ході випробування вчені дивилися на те, як змінюється маса тіла тварин, маса жирової тканини, споживання калорій і фізична активність. Відразу після того, як макак перевели з лабораторної дієти на експериментальні, в групі з західною дієтою рівень споживання різко підскочив. У першій групі це показник сягав 80 ккал на кілограм маси тіла, у другій – проти 68 ккал / кг.

У першій групі самиці їли більше, ніж було необхідно, і набирали вагу. У другій групі примати не їли всю доступну їжу.

Після закінчення експерименту індекс маси тіла макак з першої групи був в середньому на 12% вище, ніж у макак з групи з середземноморською дієтою. Макак досліджували на томографі і побачили, що велика частина приросту маси припала на жирову тканину.

Збільшилася й маса жиру в печінці у приматів з першої групи – на 40%, у другій групі цей показник становив 14%. Також збільшився рівень інсуліну в крові, що можна схарактеризувати як предіабет.

Автори роботи вважають, що середземноморська дієта захищає від переїдання, ожиріння, зменшує ризик діабету та може бути корисна для людей зі збільшеною печінкою.

Предіабет – що це? Це проміжний стан гіперглікемії, при якому показники глюкози крові вище норми, але нижче тих значень для встановлення діагнозу "цукровий діабет".

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