Яка дієта змушує нас почуватись самотніми

Вчені з Корнельського університету довели, що люди можуть відчувати себе самотньо через обмеження в харчуванні.

Дослідники провели ряд експериментів, щоб зрозуміти, як дієта співвідноситься з почуттям самотності, пише Journal of Personality and Social Psychology.

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Чому з'являється почуття самотності через їжу

З'ясувалося, що це відчуття кожного разу посилювалося, коли піддослідним доводилося обмежувати себе в їжі. Причому це, ймовірно, не пов'язане з харчовими уподобаннями або бажанням з'їсти щось особливо смачне – в цьому процесі залучені соціальні механізми.



Відчуття самотності посилюється через їжу \ unsplash.com

Дослідники помітили, що люди, які дотримуються дієти часто турбувалися, що вони виділяються з компанії й оточення може їх засудити. Ймовірно, такий результат пов'язаний з тим, що застілля – це важливий акт соціальної взаємодії. Люди, які не можуть їсти те ж, що їхні сусіди по столу, відчувають себе приблизно так само, якби вони не могли говорити на якісь теми, доступні іншим.

Висновки вчених

На думку вчених, суб'єктивне відчуття самотності в таких ситуаціях може відчуватися сильніше, ніж у людей, які потрапили в іншу мовну середу. У минулих дослідах ті ж дослідники з'ясували, що людям простіше спілкуватися і довіряти один одному, якщо вони розділяють їжу і їдять її з однієї тарілки.

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