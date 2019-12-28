24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Яка дієта змушує нас почуватись самотніми

77 Читать новость на русском
Обмеження в їжі змушує відчувати нас смаотніми / unsplash.com

Вчені з Корнельського університету довели, що люди можуть відчувати себе самотньо через обмеження в харчуванні.

Дослідники провели ряд експериментів, щоб зрозуміти, як дієта співвідноситься з почуттям самотності, пише Journal of Personality and Social Psychology

Також на тему: Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році

Чому з'являється почуття самотності через їжу 

З'ясувалося, що це відчуття кожного разу посилювалося, коли піддослідним доводилося обмежувати себе в їжі. Причому це, ймовірно, не пов'язане з харчовими уподобаннями або бажанням з'їсти щось особливо смачне – в цьому процесі залучені соціальні механізми.

Відчуття самотності посилюється через їжу
Відчуття самотності посилюється через їжу \ unsplash.com

Дослідники помітили, що люди, які дотримуються дієти часто турбувалися, що вони виділяються з компанії й оточення може їх засудити. Ймовірно, такий результат пов'язаний з тим, що застілля – це важливий акт соціальної взаємодії. Люди, які не можуть їсти те ж, що їхні сусіди по столу, відчувають себе приблизно так само, якби вони не могли говорити на якісь теми, доступні іншим.

Висновки вчених

На думку вчених, суб'єктивне відчуття самотності в таких ситуаціях може відчуватися сильніше, ніж у людей, які потрапили в іншу мовну середу. У минулих дослідах ті ж дослідники з'ясували, що людям простіше спілкуватися і довіряти один одному, якщо вони розділяють їжу і їдять її з однієї тарілки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Нацбанк викупив абсолютно рекордні 1,5 мільярда доларів: що це означає
сьогодні
6735
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Психологія Здоров'я Здорове життя Дієти Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
26 грудня 16:02 Чим найбільше хворіли українці у 2019 році
Вероніка Климська 1074
25 грудня 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
Анастасія Кушпіт 730
25 грудня 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 17709
24 грудня 14:28 Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році
Анастасія Лукашевська 2185
22 грудня 19:00 Найважливіші прориви у боротьбі з раком, які вчені здійснили у 2019 році
Марія Бондар 1838
Новини
Більше новин
Залиште відгук