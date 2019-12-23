Яка доза алкоголю підвищує ризики раку: Супрун

Ефективних ліків проти раку поки не винайшли, а тому ми зобов'язані дбати про зниження ризику раку. Одним із чинників, що суттєво підвищує його ризики є вживання алкоголю. І в наших силах та інтересах цей ризик знизити.

Уляна Супрун розповіла про руйнівну шкоду алкоголю та чому пияцтво провокує рак.

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Чому алкоголь провокує рак

Про шкоду алкоголю знають всі, втім, на жаль, це не суттєво впливає на вибір пити чи не пити.



Навіть, якщо ви випиваєте небагато та обирайте не міцні напої, ви знаходитесь в зоні ризику/Фото: Unsplash

Алкоголь — визнаний канцероген. Він збільшує ризик розвитку пухлин в кілька способів.

Оцтовий альдегід, що утворюється з етанолу, є дуже токсичною сполукою, що пошкоджує ДНК.

Алкоголь посилює вільнорадикальні процеси, що також пошкоджує ДНК та інші молекули.

Погіршує засвоєння вітамінів А, D, C, E, каротиноїдів і вітамінів групи В — окрім інших функцій, вони потрібні для відновлення ДНК чи зупинки вільнорадикальних процесів.

Алкоголь збільшує рівень естрогену, а деякі форми раку грудей залежні від естрогена.

На ймовірність захворіти на рак впливає комплекс чинників: вага, раціон, спадковість, куріння, дія канцерогенів у воді, повітрі, меблях чи одязі, тривале перебування на сонці, приймання деяких лікарських засобів та вірусні захворювання (гепатит, папіломавірус людини).

Доза, яка здатна підвищити ризики захворіти на рак є чітко визначеною – це еквівалент 25 грамів чистого спирту на день.



Ви повинні розуміти, що обираючи алкоголь – ви обирайте отруєння організму/Фото:Unsplash

Як алкоголь впливає на ризики раку

В залежності від частоти й кількості споживання, алкоголь збільшує ризик раку ротової порожнини і гортані в 1.8-5 та 1.4-2.6 разів відповідно.

Споживання алкоголю в 1.3-5 разів збільшує ризик раку стравоходу, особливо у людей, що швидко п'яніють.

Ризик раку печінки зростає вдвічі в людей, які регулярно і багато п'ють. Рак печінки досить поширений, на відміну від попередніх. Прогноз для цього типу раку поганий – прожити хоча б п'ять років після лікування можуть лише 18% людей.

Рак грудей є найпоширенішим типом раку серед жінок, і складає чверть всіх випадків раку. Ризик збільшується в 1.2 рази в тих, хто помірно випиває, і в 1.6 разів в тих, хто сильно п'є.

Рак прямої кишки стається в 1.2-1.5 разів частіше в тих, хто багато п'є, у порівнянні з тверезниками.

Такі цифри змушують зважити, чи дійсно вам хочеться випити.

Як би ви не прагнули пити "помірковано", пам'ятайте, що алкоголь діє на кожну клітину тіла і завдає незворотної шкоди.