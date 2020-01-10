Яка доза алкоголю змінює спогади: дослідження

Дослідники з США довели, що алкоголь впливає на процеси формування спогадів. Фахівці простежили шлях, який викликає молекулярні зміни в мозку. Він втручається у процеси формування пам'яті – саме тому й виникає тяга до спиртного. Вчені також заявили, що є чітка норма, що збільшує такі ризики.

Алкоголь змінює синтез білків в нейронах, які провокують бажання випити знову, йдеться на сайті Броунівського університету.

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Всього кілька напоїв за вечір змінюють спогади на фундаментальному молекулярному рівні,

– заявив учений Джонсон МакГір.



Достатньо кілька склянок алкоголю, аби процеси пам'яті порушилися/Фото:Unsplash

Експерименти були проведені на мухах. Їх молекулярні сигнали пам'яті дещо схожі з людськими. Одним з білків, що відповідають за тягу мух до алкоголю, є Notch. Він є першим в сигнальному шляху.

Потім алкоголь впливає на дофаміновий рецептор D2, який, як уже було доведено, відповідає за формування приємних і негативних спогадів.

Відтак, алкоголь впливає на весь шлях, формуючи пристрасть до спиртного.

Якщо цей процес у мух аналогічний для людини, то одного келиха вина достатньо для його активації на годину. Уже три склянки формують тягу на добу,

– пояснюють вчені.

Дослідники з Іллінойсу виявили ще один молекулярний шлях, який вивільняє дофамін після надходження алкоголю в організм. Вчені запевняють, якщо на нього впливати, то мозок може перестати сприймати спиртне як джерело розслаблення і задоволення.

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