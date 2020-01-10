24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Яка доза алкоголю змінює спогади: дослідження

116 Читать новость на русском
Алкоголь змінює пам'ять на молекулярному рівні / unsplash.com

Дослідники з США довели, що алкоголь впливає на процеси формування спогадів. Фахівці простежили шлях, який викликає молекулярні зміни в мозку. Він втручається у процеси формування пам'яті – саме тому й виникає тяга до спиртного. Вчені також заявили, що є чітка норма, що збільшує такі ризики.

Алкоголь змінює синтез білків в нейронах, які провокують бажання випити знову, йдеться на сайті Броунівського університету.

Читайте також: Від якого алкоголю п'яніють найшвидше: рейтинг

Всього кілька напоїв за вечір змінюють спогади на фундаментальному молекулярному рівні,
– заявив учений Джонсон МакГір.


Достатньо кілька склянок алкоголю, аби процеси пам'яті порушилися/Фото:Unsplash

Експерименти були проведені на мухах. Їх молекулярні сигнали пам'яті дещо схожі з людськими. Одним з білків, що відповідають за тягу мух до алкоголю, є Notch. Він є першим в сигнальному шляху.

Потім алкоголь впливає на дофаміновий рецептор D2, який, як уже було доведено, відповідає за формування приємних і негативних спогадів.

Відтак, алкоголь впливає на весь шлях, формуючи пристрасть до спиртного.

Якщо цей процес у мух аналогічний для людини, то одного келиха вина достатньо для його активації на годину. Уже три склянки формують тягу на добу,
– пояснюють вчені.

Дослідники з Іллінойсу виявили ще один молекулярний шлях, який вивільняє дофамін після надходження алкоголю в організм. Вчені запевняють, якщо на нього впливати, то мозок може перестати сприймати спиртне як джерело розслаблення і задоволення.

 Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
46365
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 12957
9 січня 12:40 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 29524
31 грудня 2019 22:43 Як пити, щоб не було похмілля
Олександр Бевза 6558
30 грудня 2019 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
Анастасія Лукашевська 6226
30 грудня 2019 14:40 Найцікавіші міфи, які спростувала Супрун у 2019 році
Анастасія Лукашевська 2614
Новини
Більше новин
Залиште відгук