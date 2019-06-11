Яка хвороба найчастіше турбує жінок: відповідь гінеколога
Дуже часто до гінеколога звертаються зі скаргами на свербіж, печіння, виділення. Всі ці неприємні симптоми об'єднує такий діагноз, як вагініт.
Вагініт – це запалення слизової оболонки піхви. За словами гінеколога-ендокринолога Єви Соболєвої, це одне з найпоширеніших гінекологічних захворювань.
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Основні причини вагініту
- недотримання правил особистої гігієни та гігієни статевого життя;
- незахищені статеві контакти;
- зниження імунітету при різних інфекційних захворюваннях;
- пошкодження слизової оболонки піхви внаслідок неправильного спринцювання або інших причин;
- алергічні реакції;
- гормональні порушення;
- застосування різних лікарських засобів, в тому числі, антибіотиків.
- зміни через менопаузу, які спричинені недоліком естрогенів.
- Виділення з піхви, що відрізняються від нормальних за кількістю, кольором або запахом.
- Печіння і свербіж навколо піхви, в тому числі, при сечовипусканні.
- Дискомфорт під час статевого контакту.
У деяких випадках, захворювання може протікати безсимптомно. У таких ситуаціях захворювання найчастіше діагностується на плановому огляді у гінеколога.
Основні причини вагініту
Діагностика вагініту
Необхідно записатися на візит до гінеколога. Після чого лікар візьме аналіз мазка на флору і цитограму. Також потрібно обстежитися на інфекції, що передаються статевим шляхом. Також можуть призначати фемофлор.
Після обстеження і необхідних аналізів, гінеколог випише лікування, відповідне до виявленої інфекції.
Займатися самолікуванням категорично не можна!
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