Яка хвороба найчастіше турбує жінок: відповідь гінеколога

Дуже часто до гінеколога звертаються зі скаргами на свербіж, печіння, виділення. Всі ці неприємні симптоми об'єднує такий діагноз, як вагініт.

Вагініт – це запалення слизової оболонки піхви. За словами гінеколога-ендокринолога Єви Соболєвої, це одне з найпоширеніших гінекологічних захворювань.

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Основні причини вагініту

недотримання правил особистої гігієни та гігієни статевого життя;

незахищені статеві контакти;

зниження імунітету при різних інфекційних захворюваннях;

пошкодження слизової оболонки піхви внаслідок неправильного спринцювання або інших причин;

алергічні реакції;

гормональні порушення;

застосування різних лікарських засобів, в тому числі, антибіотиків.

зміни через менопаузу, які спричинені недоліком естрогенів.

Вагініт – симптоми Виділення з піхви, що відрізняються від нормальних за кількістю, кольором або запахом. Печіння і свербіж навколо піхви, в тому числі, при сечовипусканні. Дискомфорт під час статевого контакту.

У деяких випадках, захворювання може протікати безсимптомно. У таких ситуаціях захворювання найчастіше діагностується на плановому огляді у гінеколога.



Основні причини вагініту

Діагностика вагініту

Необхідно записатися на візит до гінеколога. Після чого лікар візьме аналіз мазка на флору і цитограму. Також потрібно обстежитися на інфекції, що передаються статевим шляхом. Також можуть призначати фемофлор.

Після обстеження і необхідних аналізів, гінеколог випише лікування, відповідне до виявленої інфекції.

Займатися самолікуванням категорично не можна!

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