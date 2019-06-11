Яка хвороба найчастіше турбує жінок: відповідь гінеколога

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Яка хвороба найчастіше турбує жінок
Яка хвороба найчастіше турбує жінок / blog.clinicapintado.com

Дуже часто до гінеколога звертаються зі скаргами на свербіж, печіння, виділення. Всі ці неприємні симптоми об'єднує такий діагноз, як вагініт.

Вагініт – це запалення слизової оболонки піхви. За словами гінеколога-ендокринолога Єви Соболєвої, це одне з найпоширеніших гінекологічних захворювань.

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Основні причини вагініту

  • недотримання правил особистої гігієни та гігієни статевого життя;
  • незахищені статеві контакти;
  • зниження імунітету при різних інфекційних захворюваннях;
  • пошкодження слизової оболонки піхви внаслідок неправильного спринцювання або інших причин;
  • алергічні реакції;
  • гормональні порушення;
  • застосування різних лікарських засобів, в тому числі, антибіотиків.
  • зміни через менопаузу, які спричинені недоліком естрогенів.
 
Вагініт – симптоми
  1. Виділення з піхви, що відрізняються від нормальних за кількістю, кольором або запахом.
  2. Печіння і свербіж навколо піхви, в тому числі, при сечовипусканні.
  3. Дискомфорт під час статевого контакту.

У деяких випадках, захворювання може протікати безсимптомно. У таких ситуаціях захворювання найчастіше діагностується на плановому огляді у гінеколога.

Основні причини вагініту
Основні причини вагініту

Діагностика вагініту

Необхідно записатися на візит до гінеколога. Після чого лікар візьме аналіз мазка на флору і цитограму. Також потрібно обстежитися на інфекції, що передаються статевим шляхом. Також можуть призначати фемофлор.

Після обстеження і необхідних аналізів, гінеколог випише лікування, відповідне до виявленої інфекції.

Займатися самолікуванням категорично не можна!

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я Секс Інфекція
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