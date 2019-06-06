Яка хвороба збільшує ризик інсульту на 30%

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Яка хвороба збільшує ризик інсульту на 30%
Яка хвороба збільшує ризик інсульту на 30% / healthcenter.augmentcare.com

Шведські вчені з Каролінського інституту в Стокгольмі виявили, що поява діабету у середньому віці збільшує ризик розвитку гострого порушення мозкового кровообігу.

Такі висновки вчених зі Швеції зробили на основі медичних записів 33 тисяч близнюків, які народилися в 1960-і роки, пише MedicalXpress.

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З'ясувалося, що якщо діабет другого типу виявили у віці від 40 до 59 років, у таких людей ймовірність інсульту до 60 років виростала на 30%. Ці дані порівнювали з станом здоров’я людей, яким не ставили діагноз діабет.

 
Діабет – симптоми
  • Постійне відчуття голоду.
  • Хронічна втома.
  • Сухість шкіри.
  • Постійна спрага.
  • Сповільнене загоєння ран.

Можливо, це пов'язано з тим, що діабет запускає процеси накопичення цукру і жирних часток в кровоносних судинах, через що звужуються артерії, що постачають кров до мозку.

Люди без діабету також вдвічі менше мали патологічний процес звуження артерій в мозку, який є основною причиною інсульту.

Вчені досліджували близнюків, щоб виключити генетичні або спадкові фактори ризику мозкових порушень.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання дослідження Діабет
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