Яка хвороба збільшує ризик інсульту на 30%
Шведські вчені з Каролінського інституту в Стокгольмі виявили, що поява діабету у середньому віці збільшує ризик розвитку гострого порушення мозкового кровообігу.
Такі висновки вчених зі Швеції зробили на основі медичних записів 33 тисяч близнюків, які народилися в 1960-і роки, пише MedicalXpress.
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З'ясувалося, що якщо діабет другого типу виявили у віці від 40 до 59 років, у таких людей ймовірність інсульту до 60 років виростала на 30%. Ці дані порівнювали з станом здоров’я людей, яким не ставили діагноз діабет.
- Постійне відчуття голоду.
- Хронічна втома.
- Сухість шкіри.
- Постійна спрага.
- Сповільнене загоєння ран.
Можливо, це пов'язано з тим, що діабет запускає процеси накопичення цукру і жирних часток в кровоносних судинах, через що звужуються артерії, що постачають кров до мозку.
Люди без діабету також вдвічі менше мали патологічний процес звуження артерій в мозку, який є основною причиною інсульту.
Вчені досліджували близнюків, щоб виключити генетичні або спадкові фактори ризику мозкових порушень.
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