Яка менструація є нормою: основні ознаки

Менструальний цикл — це серія циклічних змін, які відбуваються в організмі жінки фертильного віку. Вони визначають фізичну готовність до можливої вагітності.

Приблизно раз на місяць внутрішні стінки матки вкриваються м’якою пористою тканиною (ендометрієм), що має здатність утримувати запліднену яйцеклітину, зазначає акушер-гінеколог Аліна Чернявська.

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Якщо запліднення не відбувається і вагітність не настає, зовнішні шари ендометрію відторгаються і виділяються назовні. Це спричиняє кровотечу, тобто, менструацію.

Перша менструація (менархе) повинна настати в 11–14 років.

Приблизно в 45–55 років менструація зупиняється та настає менопауза.

Основні ознаки нормальної менструації

1. Тривалість менструації 3–7 днів.

2. Інтервал між менструаціями 21-35 днів. В середньому 28 днів. Цей інтервал потрібно рахувати від початку однієї менструації до початку іншої).

3. Крововтрата за період менструації 40-100 мл (це приблизно 8–10 використаних звичайних гігієнічних прокладок або тампонів).



Менструації повинна тривати від 3 до 7 днів

У яких випадках варто звернутися до лікаря

Нерегулярні місячні, постійні затримки.

Відсутність місячних.

Втрата крові понад 250 мл і тривалістю понад 7 днів.

Слабкі місячні, тривалістю менш як 3 дні.

Болючі місячні.

Часті місячні, частіше ніж один раз в 21 день.

Довгий цикл, понад 35 днів.

Мажучі кров'янисті виділення до та після менструації.

Кров'янисті виділення між менструаціями.

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