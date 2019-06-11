Яка музика відлякує комарів

Виявляється, звук є важливим елементом в розмноженні, виживання і збереження популяцій багатьох видів живих організмів. Звук також допомагає відлякувати, до прикладу, комарів.

Група міжнародних вчених які вивчають комарів і переносяться ними захворювання, провели незвичайний експеримент, пише ScienceDirect.

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Дослідження проводилися над Aedes aegypti.

Aedes aegypti – що це? Це вид комарів, який здатний переносити віруси-збудники жовтої гарячки, денге багатьох інфекційних тропічних хвороб і вірусу Зіка. Комара легко впізнати по міткам на ногах.

Дослідники дали комарам "прослухати" трек Scary Monsters And Nice Sprites групи Skrillex. Вони вибрали саме цю пісню через яскраве поєднання як дуже високих, так і вкрай низьких частот.

У комах низькочастотні коливання сприяють процесу спарювання, а шум заважає сприйняттю сигналів від представників свого виду і тварин або людей з яких вони п’ють кров.

Дорослі комарі-самки після прослуховування пісні пили кров пізніше та рідше ніж ті комарі, які прослуховували музику.

Коли звучала музика комарі рідше пили кров.

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