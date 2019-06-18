Яка ознака вказує на розвиток серцевої недостатності

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Яка ознака вказує на розвиток серцевої недостатності
Яка ознака вказує на розвиток серцевої недостатності / hapno.net

Американські вчені з'ясували, що високий рівень кальцію в коронарних артеріях в середньому віці пов'язаний з серйозною серцевою недостатністю в майбутньому.

У дослідженні взяли участь 2449 чоловік в молодому і середньому віці, пише EurekAlert!

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За допомогою томографічного сканування фахівці оцінили стан кровоносних судин добровольців. Особливу увагу вони звернули на рівень накопичення в коронарних артеріях кальцифікованих бляшок. Ці бляшки містять не тільки кальцій, але також жир і холестерин, тому підвищений вміст останнього в крові сприяє звуженню судин і зменшення кровотоку.

Показник накопичення бляшок (САС) оцінювався на 15-му і 25-му році дослідження, коли середній вік учасників вже досягав 50 років.

При цьому за десятиліття частка добровольців з нульовим САС зменшилася на 5%.

Підвищення рівня кальцифікованих бляшок пов’язують з віком, підвищенням систолічного артеріального тиску, вмістом холестерину, наявністю цукрового діабету і курінням.

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Крім того, виявилося, що при високому САС спостерігається потовщення і збільшення розмірів лівого шлуночка незалежно від інших факторів.

Ці зміни призводять до того, що серце змушене працювати інтенсивніше, щоб качати кров, відтак, збільшується ризик серцевої недостатності.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Лікування Серцево-судинні захворювання
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