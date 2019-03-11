Яка популярна дієта викликає порушення роботи серця

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Назвали небезпеку низьковуглеводної дієти
Назвали небезпеку низьковуглеводної дієти / healthline.com

Відома низьковуглеводна дієта може збільшувати ризик розвитку аритмії – порушення роботи серця.

Команда вчених з університету Сунь Ятсена переконані, що дефіцит вуглеводів порушує роботу серцевого м’яза, пише Daily Mail.

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Вчені проаналізували медичні записи 14 тисяч людей. На початку дослідження, яке тривало 22 роки, у жодного учасника не було миготливої аритмії. Вони також заповнили анкету та повідомили про можливе щоденне споживання 66 різних продуктів в опитувальних листах.

 
Миготлива аритмія – що це?
Це одна з найбільш поширених патологій серцевого ритму. При цьому стані шлуночки серця працюють неритмічно, а частота пульсу може підвищуватися до 400 ударів у хвилину. Миготлива аритмія провокує утворення тромбів в судинах, які з часом можуть призвести до інсульту чи раптової смерті.

Усіх учасників розділили на 3 групи:

• низьке споживання вуглеводів (менш як 44,8% калорій від денного споживання);
• помірне споживання вуглеводів (від 44,8% до 52,4% калорій);
• високе споживання вуглеводів (більше, ніж 52,4% калорій).

По закінченню експерименту у 1900 людей виявили миготливу аритмію.

Учасники, які вживали невелику кількість вуглеводів, частіше страждали від миготливої аритмії
Учасники, які вживали невелику кількість вуглеводів, частіше страждали від миготливої аритмії

Учасники, які вживали малу кількість вуглеводів, частіше страждали від миготливої аритмії. У них було на 16-18% більший ризик виникнення порушень серця, ніж у людей з інших груп.

Існує кілька можливих причин цьому – відсутність продуктів, що зменшують запалення (овочі, фрукти, зерна) та збільшення кількості білків та жирів в раціоні, що може призвести до окислювального стресу, який також пов'язаний з миготливою аритмією.

Американське керівництво по харчуванню рекомендує, щоб вуглеводи становили від 45 до 65 % від загального добового споживання калорій.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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