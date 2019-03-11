Яка популярна дієта викликає порушення роботи серця
Відома низьковуглеводна дієта може збільшувати ризик розвитку аритмії – порушення роботи серця.
Команда вчених з університету Сунь Ятсена переконані, що дефіцит вуглеводів порушує роботу серцевого м’яза, пише Daily Mail.
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Вчені проаналізували медичні записи 14 тисяч людей. На початку дослідження, яке тривало 22 роки, у жодного учасника не було миготливої аритмії. Вони також заповнили анкету та повідомили про можливе щоденне споживання 66 різних продуктів в опитувальних листах.
Усіх учасників розділили на 3 групи:
• низьке споживання вуглеводів (менш як 44,8% калорій від денного споживання);
• помірне споживання вуглеводів (від 44,8% до 52,4% калорій);
• високе споживання вуглеводів (більше, ніж 52,4% калорій).
По закінченню експерименту у 1900 людей виявили миготливу аритмію.
Учасники, які вживали невелику кількість вуглеводів, частіше страждали від миготливої аритмії
Учасники, які вживали малу кількість вуглеводів, частіше страждали від миготливої аритмії. У них було на 16-18% більший ризик виникнення порушень серця, ніж у людей з інших груп.
Існує кілька можливих причин цьому – відсутність продуктів, що зменшують запалення (овочі, фрукти, зерна) та збільшення кількості білків та жирів в раціоні, що може призвести до окислювального стресу, який також пов'язаний з миготливою аритмією.
Американське керівництво по харчуванню рекомендує, щоб вуглеводи становили від 45 до 65 % від загального добового споживання калорій.
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