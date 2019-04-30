Яка популярна звичка призводить до ожиріння

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Яка популярна звичка призводить до ожиріння
Яка популярна звичка призводить до ожиріння / menafn.com

Вчені з Австралії провели експеримент і з'ясували, що звичка заїдати стрес їжею може швидше призвести до набору ваги, ніж калорійне навантаження в спокійному стані.

Дослідження проводили над мишами, пише Gavan.

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Під час тривалого стресу і наявності висококалорійної їжі ожиріння у тварин виникало значно швидше, ніж у тих гризунів, які їли те ж саме, але у звичайних умовах.

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Експеримент показав, що в умовах стресу активується нейропептид NPY, який відповідає за збільшення апетиту, а також збереження енергії у вигляді жиру, зниження тривожності і напруги, ослаблення сприйняття болю.

За словами дослідників, щоб зупинити надбавку у вазі, необхідно "вимкнути" NPY.

Вчені також зазначили, що під час стресу в крові збільшувався рівень інсуліну, який і активував NPY.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Лікування Стрес Ожиріння
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