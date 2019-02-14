Яка приємна процедура може замінити заняття в залі

Гаряча ванна – це не лише приємна процедура, яка розслаблює та зменшує рівень стресу, вона має ефект фізичних вправ. Дослідники виявили, що саме висока температура сприяє зміцненню м'язів, підвищенню загального тонусу, а також нормалізації рівня цукру в крові.

У дослідженні взяли участь чоловіки з надмірною вагою та обмеженими можливостями, пише Journal of Applied Physiology.

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Спершу вони 15 хвилин перебували у кімнаті, температура повітря у якій сягала 27°C. Після цього часу частина чоловіків занурилися у воду з температурою 39°C по шию.



Учасники занурювалися у воду з температурою 39°C по шию

Експерти виявили, що гаряча ванна посприяла збільшенню концентрації у крові інтерлейкіну-6, цитокіну, які мають протизапальні властивості.

Дослідники зазначили, що ця процедура також підвищення вироблення оксиду азоту – з’єднання, яке допомагає розслабити судинні стінки та знижувати артеріальний тиск.

Кількатижневий експеримент показав, що у людей стабільно знижувалися показники рівня глюкози натщесерце та інсуліну. Також вчені зафіксували зменшення ознак хронічного запалення. За словами експертів, цей ефект експерти зіставили з ефектом від фізичних вправ.

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