Яка процедура інтимної гігієни не лише неефективна, а й небезпечна

477 Читать новость на русском
Спринцювання при молочниці / zaufanekliniki.pl

Спринцювання досі є популярною процедурою інтимної гігієни. Деякі гінекологи сміливо призначають спринцювання при інфекційних загостреннях, або як спосіб профілактики та очищення. Однак, такий метод є застарілим та зовсім неефективним, а в деяких випадках навіть небезпечним.

Лікарка-гінеколог Михайлова Аліна пояснила, чому не слід робити вагінальне спринцювання.

Читайте також: Чи провокує волосся в інтимній зоні венеричні хвороби: відповідь гінеколога

Мікрофлора піхви працює таким чином, що самоочищення піхви відбувається постійно та не потребує додаткових методів очищення зсередини.

Виділення з піхви – це нормально, вони будуть в будь-якому випадку.

Незначний запах теж нормальне явище, він може змінюватися протягом дня і після фізичного навантаження.

Однак, якщо ви помітили неприємний запах, свербіж, печіння або те, що колір виділень змінився – це привід звернутися до лікаря.

Головне, не займайтесь самолікуванням і не робіть спринцювання.

 
Спринцювання – що це

Спринцювання – це лікувально-профілактична процедура, яка зазвичай полягає в промиванні піхви розчинами лікарських речовин. Найчастіше спринцювання призначається лікарем у випадку хронічних запальних процесів у матці, її придатках, піхві.

Однак такий метод є застарілим та неефективним.


Спринцювання – застаріла рекомендація гінекологів

Чому не можна робити спринцювання

Внаслідок спринцювання порушується баланс мікрофлори й кислотність, що може призвести до подразнення і зниження захисних механізмів від інфекцій, які передаються статевим шляхом. 

Збільшуються ризики виникнення бактеріальних вагінозів, запальних захворювань органів малого таза, передчасних пологів.

Важливо також розуміти, що спринцювання з антисептиками після статевого акту не захищають від інфекцій, а навпаки збільшує їх вірогідність. І звісно, спринцювання не є засобом проти небажаної вагітності. 

Крім того, спринцювання підвищує ризик позаматкової вагітності – серйозного стану, який може бути небезпечним для життя і призвести до інфікування репродуктивних органів.

Критично ризиковано проводити спринцювання:

  • при гострих запальних процесах статевих органів;
  • під час менструації й вагітності;
  • в перші тижні після пологів, аборту.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Нормандський саміт: Аваков розповів, як Зеленський зірвався на Лаврова
10 грудня
12694
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Гігієна Профілактика захворювань Жіноче здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
6 грудня 20:43 Як зрозуміти, що вам призначили гомеопатію
Олександр Бевза 738
4 грудня 18:58 "Інтерактивний зошит для психів": що не так з книжкою Фреймут
Анастасія Кушпіт 1741
4 грудня 16:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
Олександр Бевза 12195
4 грудня 14:30 Медреформа в Україні: ТОП-5 досягнень системи eHealth
1943
3 грудня 16:37 Інвалідність – не діагноз: 9 вражаючих історій успіху, які вас здивують
Юліана Вінтюк 3432
Новини
Більше новин
Залиште відгук