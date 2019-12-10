Яка процедура інтимної гігієни не лише неефективна, а й небезпечна
Спринцювання досі є популярною процедурою інтимної гігієни. Деякі гінекологи сміливо призначають спринцювання при інфекційних загостреннях, або як спосіб профілактики та очищення. Однак, такий метод є застарілим та зовсім неефективним, а в деяких випадках навіть небезпечним.
Лікарка-гінеколог Михайлова Аліна пояснила, чому не слід робити вагінальне спринцювання.
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Мікрофлора піхви працює таким чином, що самоочищення піхви відбувається постійно та не потребує додаткових методів очищення зсередини.
Виділення з піхви – це нормально, вони будуть в будь-якому випадку.
Незначний запах теж нормальне явище, він може змінюватися протягом дня і після фізичного навантаження.
Однак, якщо ви помітили неприємний запах, свербіж, печіння або те, що колір виділень змінився – це привід звернутися до лікаря.
Головне, не займайтесь самолікуванням і не робіть спринцювання.
Спринцювання – це лікувально-профілактична процедура, яка зазвичай полягає в промиванні піхви розчинами лікарських речовин. Найчастіше спринцювання призначається лікарем у випадку хронічних запальних процесів у матці, її придатках, піхві.
Однак такий метод є застарілим та неефективним.
Спринцювання – застаріла рекомендація гінекологів
Чому не можна робити спринцювання
Внаслідок спринцювання порушується баланс мікрофлори й кислотність, що може призвести до подразнення і зниження захисних механізмів від інфекцій, які передаються статевим шляхом.
Збільшуються ризики виникнення бактеріальних вагінозів, запальних захворювань органів малого таза, передчасних пологів.
Важливо також розуміти, що спринцювання з антисептиками після статевого акту не захищають від інфекцій, а навпаки збільшує їх вірогідність. І звісно, спринцювання не є засобом проти небажаної вагітності.
Крім того, спринцювання підвищує ризик позаматкової вагітності – серйозного стану, який може бути небезпечним для життя і призвести до інфікування репродуктивних органів.
Критично ризиковано проводити спринцювання:
- при гострих запальних процесах статевих органів;
- під час менструації й вагітності;
- в перші тижні після пологів, аборту.
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