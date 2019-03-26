Яка річ в домі містить у п’ять разів більше бактерій, ніж туалет

Британські вчені провели аналіз рукавичок на наявність різних бактерій і порівняли це з результатами аналізу бактерій у ванній кімнаті. Виявляється, що туалет – не найбрудніше місце в домі.

Експерти проаналізували поліефірні, шкіряні і вовняні рукавички серед 1500 людей, пише Daily Mail.

Читайте також: В Україні виявили небезпечну хворобу, проти якої немає вакцини

Метод вчених показав, що середнє значення кількості мікробів на сидінні унітазу складає 220. В той час, як рукавички містили аж 1000. Тобто, рукавички містили у п'ять разів більше бактерій, ніж туалет.

Дослідження показало, що кожна сьома людина ніколи не прала рукавички. А дві третини робили це раз на місяць або рідше.

Попри це вчені запевняють: брудні рукавички навряд чи можуть призвести до серйозних захворювань, але вони можуть передавати різні мікроби.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.