Яка шкода та користь найпоширеніших дієт

Люди в прагненні до схуднення і покращення здоров'я вдаються до різних дієт. Але ефективність і користь більшості з них дуже сумнівна.

Список дієт склав кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Дієта Дюкана. Заснована на ідеї, що раніше люди їли в основному білок. Вуглеводи були в дефіциті.

Практично повна відмова від вуглеводів і жирів, зате можна без обмежень їсти білок. Розділена на 4 фази: в 1-2 зовсім жорстко (практично тільки знежирений білок + іноді овочі), в 3-4 можна легше. Плюс потрібно їсти вівсяні висівки щодня.



Більшість дієт дуже швидко приїдаються

Плюси: швидка втрата ваги на перших етапах, це мотивує. Не потрібно рахувати калорії.

Мінуси: дуже швидко приїдається, легко зірватися і важко дотримуватися її тривалий час, багато протипоказань (хвороби нирок, подагра – в загальному ті стану, де білок варто обмежити). Через відмову від вуглеводів може бути запаморочення, головний біль, слабкість, зниження розумових здібностей і т.п.

Дієта Аткінса. Практично те ж саме, що дієта Дюка, з різницею, що можна їсти жир. З плюсів варто відзначити, що вона ефективна. Є докази, що вона позитивно впливає на здоров'я. Також не потрібно рахувати калорії. Але також легко зірватися і складно дотримуватися її тривалий час.

Кето-дієта. Теж саме, що дієта Аткінса.

Кремлівська дієта. Плагіат дієти Аткінса.

Дієта по групі крові. Заснована на ідеї, що кожній групі існує певний набір їжі.

Придумана лікарем-натуропатом. Складено досить хитро: всі типи продуктів для кожної групи крові корисні для всіх. Але ніяких наукових доказів ефективності такої дієти немає. Одне дослідження показало, дієта для 1-ї групи крові (багато фруктів і овочів) однаково ефективна як для першої, так і для будь-якої іншої групи.

Інтервальне голодування. Засноване на ідеї, що раніше люди голодували тривалі періоди часу, поки не знаходили їжу.

Існує 3 типи дієт:

16\8 – раз на добу робити 16 і 8 годин перерву між прийомами їжі (наприклад, тільки сніданок і вечеря)

Їж-Не їж-Їж – 1-2 рази в тиждень не їсти 24 години (наприклад обід, і обід через добу)

5\2 – 2 рази на тиждень їсти не більше 500-600 калорій.

Існують докази певних переваг для здоров'я. Але даних недостатньо, щоб з досліджень стати повноцінними рекомендаціями.

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