Яка ситуація з українцями, які залишилися в Ухані: відповідь МЗС
Сьогодні, 20 лютого, в Україну прилетів літак з евакуйованими українцями з китайського Уханя. Однак не всі громадяни змогли повернутися додому, відмовившись від евакуації. Яка їхня доля – читайте далі.
Про це написала речниця МЗС України Катерина Зеленко на своїй сторінці в твіттері.
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За словами Зеленко, Посольство України в Китайській Народній Республіці підтримує зв'язок з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися в Ухань та інших містах, і надає їм організаційну, фінансову та консультативну допомогу.
Українські консули спілкуються з громадянами України, які залишилися у Китаї, у соціальних мережах, зокрема, в месенджері WeChat.
"Літак з евакуйованими громадянами відлетів до України, а робота наших дипломатів в Китаї триває. Посольство України в КНР – на постійному зв’язку з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися у місті Ухань та інших містах. Їм надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу", – сказала речниця МЗС,
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
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