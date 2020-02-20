Яка ситуація з українцями, які залишилися в Ухані: відповідь МЗС

Сьогодні, 20 лютого, в Україну прилетів літак з евакуйованими українцями з китайського Уханя. Однак не всі громадяни змогли повернутися додому, відмовившись від евакуації. Яка їхня доля – читайте далі.

Про це написала речниця МЗС України Катерина Зеленко на своїй сторінці в твіттері.

Читайте також: Евакуйовані з Китаю українці зійшли з літака: відео

За словами Зеленко, Посольство України в Китайській Народній Республіці підтримує зв'язок з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися в Ухань та інших містах, і надає їм організаційну, фінансову та консультативну допомогу.

Українські консули спілкуються з громадянами України, які залишилися у Китаї, у соціальних мережах, зокрема, в месенджері WeChat.

"Літак з евакуйованими громадянами відлетів до України, а робота наших дипломатів в Китаї триває. Посольство України в КНР – на постійному зв’язку з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися у місті Ухань та інших містах. Їм надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу", – сказала речниця МЗС,

Літак з евакуйованими громадянами відлетів до України, а робота наших дипломатів в Китаї триває. ПУ в КНР - на постійному зв’язку з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися у м.Ухань та інших містах. Їм надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) February 20, 2020



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.