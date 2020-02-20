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Яка ситуація з українцями, які залишилися в Ухані: відповідь МЗС

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Яка ситуація з українцями, які залишилися в Ухані / Getty Images

Сьогодні, 20 лютого, в Україну прилетів літак з евакуйованими українцями з китайського Уханя. Однак не всі громадяни змогли повернутися додому, відмовившись від евакуації. Яка їхня доля – читайте далі.

Про це написала речниця МЗС України Катерина Зеленко на своїй сторінці в твіттері. 

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За словами Зеленко, Посольство України в Китайській Народній Республіці підтримує зв'язок з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися в Ухань та інших містах, і надає їм організаційну, фінансову та консультативну допомогу

Українські консули спілкуються з громадянами України, які залишилися у Китаї, у соціальних мережах, зокрема, в месенджері WeChat.

"Літак з евакуйованими громадянами відлетів до України, а робота наших дипломатів в Китаї триває. Посольство України в КНР – на постійному зв’язку з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися у місті Ухань та інших містах. Їм надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу", – сказала речниця МЗС,


Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус 2020 Китай Новини України Повернення українців з Китаю Здоров'я Здорове життя
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