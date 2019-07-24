Яка соціальна мережа найбільше шкодить здоров'ю

Instagram – соцмережа, яка найбільш небезпечна для психічного здоров'я молоді. Найкориснішою визнали YouTube.

Йдеться в досліджені Королівського товариства охорони здоров'я Великобританії. В їхньому опитуванні брали участь 1479 осіб у віці від 14 до 24 років.

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Молоді люди відповідали на серію питань про те, як YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook і Twitter впливають на їхнє щастя і самопочуття. Бали платформ ставилися по 14 критеріям, пов'язаним з депресією, самотністю, булінгом, тривогою або прийняттям свого тіла.



Instagram формує почуття неповноцінності

Найпозитивніший вплив на користувача має YouTube, а найнегативніший продемонстрував Instagram. Особливо сильно це позначається на дівчатах – "ідеальні" фотографії блогерів змушують їх думати, що їхні тіла та обличчя недостатньо гарні.

Нещодавно Instagram почав тестувати функції, які повинні захистити користувачів від образливих коментарів і цькування. Крім того, соцмережа тестує нову версію постів без лайків – їх кількість на своїх фото може подивитися тільки власник облікового запису, інші не бачать нічого.

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