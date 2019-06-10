Яка їжа може призвести до появи алергії

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Яка їжа може призвести до появи алергії
Яка їжа може призвести до появи алергії / today.uconn.edu

Регулярне вживання фаст-фуду сприяє розвитку харчової алергії, найбільшому ризику піддаються діти.

Такі висновки вчені Неаполітанського університету в Італії озвучили на конференції ESPGHAN, інформує The Guardian.

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Італійські вчені зробили відкриття після спостереження за дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.

Частина з них страждала від харчової алергії. Дослідники порівняли харчові звички, умови життя малюків і їх лабораторні аналізи.

У алергіків виявилися дві спільні риси — любов до фастфуду та вміст великої кількості кінцевих продуктів глікування в організмі.

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Діти з харчовою алергією в середньому споживали приблизно на 20-40% більше нездорової їжі протягом тижня, ніж діти, які не мали алергії.

 
Харчова алергія – симптоми
  1. почервоніння і висипання на шкірі або в роті;
  2. проблеми з диханням, хрипи;
  3. кашель;
  4. складності з ковтанням;
  5. зниження пульсу;
  6. запаморочення;
  7. спазми в животі;
  8. нудота, блювота, діарея.

Страви швидкого приготування збільшують ризик розвитку алергії, оскільки призводять до накопичення в організмі людини так званих кінцевих продуктів глікування.

Ці покриті вуглеводами білкові і жирові молекули з'являються під час тривалої теплової обробки їжі, що містить багато цукру. Продукти глікування погано розкладаються і виводяться з організму.

Крім харчової алергії, вони можуть викликати діабет і атеросклероз, хворобу Альцгеймера та інші захворювання, які пов’язані з хронічним запаленням.

Це важливо: Як відрізнити харчову алергію від непереносимості: ознаки

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Діти Алергія
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