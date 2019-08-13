Яка їжа призводить до набряків

Часто можна помітити, що після вживання деяких продуктів тіло людини набрякає, виникають мішки під очима. На ранок ці сюрпризи ніяк не втішать.

Дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чому так відбувається і від яких продуктів виникає набряк.

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Набряки й солене

Тут дві сторони медалі: багато солі погано і відсутність солі погано.

Чим більше натрію в крові, тим більше води він утримує в тканинах. Однак якщо виключити сіль зовсім, то ви зневоднюєте організм і він починає запасати воду і натрій з продуктів, що знову ж таки призведе до набряків.

Тому рекомендовано помірне споживання солі: 5 грамів на добу, включаючи сіль в харчових продуктах і напоях. Це приблизно 1 чайна ложка.

Якщо і це не допомагає, то варто звернутись до лікаря.

Набряки та молочні продукти

Набряки від молока можуть бути тільки якщо ви сидите на безвуглеводній дієті. Та взагалі на будь-якій обмежувальній дієті.

Тоді від наявності молочного білка і лактози ви можете відчувати набряклість.

Набряки й вуглеводи

Якщо людина регулярно вживає вуглеводи, то ніяких проблем не буде. А якщо сидить на кето-дієті та на дієті Дюкана і з'їли чашку вівсянки або шоколадку, то вуглеводи йдуть в запас (глікоген), а він "тягне за собою воду". Звідси виникають набряки.

Основні висновки

Крайнощі — погано! Їжте помірно сіль, молочні продукти й вуглеводи та не буде ніяких проблем

Набряклість може бути не від їжі, якщо вона регулярна – зверніться до лікаря.

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