Яка їжа призводить до набряків

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Яка їжа призводить до набряків
Яка їжа призводить до набряків / irishexaminer.com

Часто можна помітити, що після вживання деяких продуктів тіло людини набрякає, виникають мішки під очима. На ранок ці сюрпризи ніяк не втішать.

Дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чому так відбувається і від яких продуктів виникає набряк.

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Набряки й солене

Тут дві сторони медалі: багато солі погано і відсутність солі погано.

Чим більше натрію в крові, тим більше води він утримує в тканинах. Однак якщо виключити сіль зовсім, то ви зневоднюєте організм і він починає запасати воду і натрій з продуктів, що знову ж таки призведе до набряків.

Тому рекомендовано помірне споживання солі: 5 грамів на добу, включаючи сіль в харчових продуктах і напоях. Це приблизно 1 чайна ложка.

Якщо і це не допомагає, то варто звернутись до лікаря.

Набряки та молочні продукти

Набряки від молока можуть бути тільки якщо ви сидите на безвуглеводній дієті. Та взагалі на будь-якій обмежувальній дієті.

Тоді від наявності молочного білка і лактози ви можете відчувати набряклість.

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Набряки й вуглеводи

Якщо людина регулярно вживає вуглеводи, то ніяких проблем не буде. А якщо сидить на кето-дієті та на дієті Дюкана і з'їли чашку вівсянки або шоколадку, то вуглеводи йдуть в запас (глікоген), а він "тягне за собою воду". Звідси виникають набряки.

Основні висновки

Крайнощі — погано! Їжте помірно сіль, молочні продукти й вуглеводи та не буде ніяких проблем

Набряклість може бути не від їжі, якщо вона регулярна – зверніться до лікаря.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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