Яка їжа призводить до розвитку раку та хвороби Альцгеймера

Вчені з кількох країн попередили про небезпеку вживання кінцевих продуктів глікування (AGEs). За їх словами, вони можуть провокувати виникнення раку, хвороби Альцгеймера, алергії, діабету і багатьох інших захворювань.

Дослідження показало, що високе споживання AGEs може підвищити ризик виникнення алергії у дітей, пише Daily Mail.

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Такі продукти спричиняють серцеві напади і інсульти у дорослих, а також призводять до появи амілоїдних бляшок в мозку, що характерно для розвитку хвороби Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті та старечого недоумства.

Поки точний зв'язок AGEs з цими захворюваннями не доведений, проте вчені сходяться на тому, що виключення смаженої їжі з раціону може бути хорошою профілактикою.

AGEs містяться практично у всіх продуктах, проте особливо високий рівень цього з'єднання в їжі, яка піддавалася високотемпературним методам обробки. Наприклад, обсмажуванні на сковороді або у фритюрі.

За словами професора медицини в Університеті Гріффіта (Австралія), AGEs запускають в організмі режим "помилкової тривоги", коли включається відповідь імунної системи. У підсумку в клітинах з'являється все більше пошкоджень, які призводять до розвитку різних захворювань.

Відзначається, що найбільше AGEs міститься в смаженому м'ясі, жирних сирах (особливо пармезані), оливковій олії. Також до числа найнебезпечніших увійшли просмажені у фритюрі куряча грудка, майонез, смажені горіхи, а також яєчні і омлети.

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