Яка їжа вдвічі пришвидшує ріст ракових клітин

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Яка їжа вдвічі пришвидшує ріст ракових клітин
Яка їжа вдвічі пришвидшує ріст ракових клітин / metro.co.uk

Про шкоду смаженої їжі для організму відомо давно. Однак, за словами американських вчених, нове дослідження показує, що вживання продуктів, смажених на олії, погіршує стан товстої кишки і кишечника.

Вчені з Массачусетського університету в Амхерсті провели дослідження, в результаті якого з'ясували, як впливають на організм продукти, які були приготовані на рослинній олії, пише MedicalXpress.

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Першій групі гризунів давали  їсти фалафель, які смажили на олії відомої в США марки. При цьому контрольна група мишей споживала їжу, яку готували на олії холодного віджиму.

Вчені довели, що смажена їжа підсилює запалення товстої кишки, у два рази прискорює ріст пухлин. Така їжа також поширює бактерії й токсичні продукти в кровообіг.

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Щоб перевірити гіпотезу про те, що окислення ненасичених жирних кислот при нагріванні масла провокує запальний ефект, вчені відокремили полярні сполуки від олії для смаження.

Ці сполуки дали гризунам. У підсумку дослідники отримали аналогічні результати.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання дослідження
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