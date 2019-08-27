Яка їжа вдвічі пришвидшує ріст ракових клітин
Про шкоду смаженої їжі для організму відомо давно. Однак, за словами американських вчених, нове дослідження показує, що вживання продуктів, смажених на олії, погіршує стан товстої кишки і кишечника.
Вчені з Массачусетського університету в Амхерсті провели дослідження, в результаті якого з'ясували, як впливають на організм продукти, які були приготовані на рослинній олії, пише MedicalXpress.
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Першій групі гризунів давали їсти фалафель, які смажили на олії відомої в США марки. При цьому контрольна група мишей споживала їжу, яку готували на олії холодного віджиму.
Вчені довели, що смажена їжа підсилює запалення товстої кишки, у два рази прискорює ріст пухлин. Така їжа також поширює бактерії й токсичні продукти в кровообіг.
Щоб перевірити гіпотезу про те, що окислення ненасичених жирних кислот при нагріванні масла провокує запальний ефект, вчені відокремили полярні сполуки від олії для смаження.
Ці сполуки дали гризунам. У підсумку дослідники отримали аналогічні результати.
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